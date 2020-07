Diario Judío México - AronZavaro

Kerida Sharope

No se kuantas vezes lo meldi tu “ Sinizas i Umos”.

Tu grito yeno de yoros bushkando la salvasion

Tu pena de realizar en la vejes ke todo es nada .

Tu vision ke kortates agua kon tijera

I la soledad sin “ la dulse mitad ”.

Kerida, este pasaje no esta mas tan largo

La luz mos aspera a la fin, la keremos o no.

Tiente bien, la abashada es fuerte

Los ke te keren saven tu valor

No estas sola en este viyaje de vejes.

Kon karinyo

Aron Zavaro

Todo en la vida tiene su contrapunto, y su valor de enseñanza de modo que seamos capaces de apreciar verdaderamente cada momento y situacion que nos toqué experimentar como algo único, y merecedor de ser vivido con toda intensidad …

Recuerdo ahora cierta oracion que se iniciaba con las siguientes palabras;

“Señor, te doy gracias por la oscuridad, ya que por médio de ella, me has enseñado a amar la luz”

agradecidos debemos pues de estar por las distintas oportunidades que la existencia nos brinda para ser felices, para desarollar nuestras capacidades y alcanzar plenitud.

Que asi sepamos vérlo e interpretarlo, depende en buena medida de nosotros …no dejemos pues escapar la ocasion, y apliquémonos a ello !!!

Karinyo

Eliseo

Mis amigos, buenos i tan keridos,

No esto sola kon vozotros i no siento amargura.

No me importa la valor ma el karinyo i la espera

La blanda tierra ke no me espanta i ke me yama

La madre ke me avrira sus brasos i de lakuala fui nasida

No, no tengo dingun espanto i soriyo en mis suenyos

Se ke algun momento un angelo me tomara las manos

Me yevara a los Sielos i vana terminar mis eskarinyos

A todos ke biven en la Luz i rogan por mozotros.

Dio me dyo todo para ser felis ma komo es el humano ?

Siempre topa hora de reingrasyarlo i ser dezmazalado !

No le basta las ermozuras i de todo lo ke se enamoro….

Keda yorando para kada koza ke lo kontraryo !

Ke es la vida sino miles de plazeres, lo ke tenemos..

Todo lo ke mos pena, lo ke mos ambezan los regretos

La pasensya i la impasyensya, la esperansa i remorsos,

Injustisyas sin nunka pensar a remedyar los muestros.

La vida es un kurto viaje de unos anyos para los unos

Muy larga para otros ke no supyeron gozar de sus buenos

O ke avansaron, mazalozos, en rikos i briyozos kaminos

Para yegar los unos i los otros a los mizmos terrenos.

Sharope blanco

