Cada día es una nueva historia, una nueva oportunidad para consentirnos y mantener intacta la belleza de nuestra piel. Con una amplia gama de opciones, Sisley tiene una rutina para cada necesidad y para cumplir todos los deseos para protegernos del paso del tiempo, de la exposición al sol, al frío y la contaminación, manteniendo la piel lozana e impecable.

Con Sisley es nuestra aliada para entrar a un mundo mágico, donde la sensualidad y el bienestar son lo más importante. Con el conocimiento en temas de belleza que ha acumulado a lo largo de los años, su gran variedad de productos nos consiente con los más altos estándares de calidad y un delicado toque artístico en cada uno de ellos.



Cremas, maquillajes, perfumes, están pensados para estimular cada uno de los sentidos mediante su completa línea de productos, pensada para satisfacer todas las necesidades. Su experiencia se basa en el favor faire del mundo sensorial, en el que se usan aceites esenciales y extractos de plantas para crear productos orgánicos, benéficos e indulgentes con la piel, que son tan deliciosos que se pueden emplear para masajes, momentos de relajación, en el spa, y de forma diaria para rejuvenecer el cuerpo y la mente.

Los elementos climáticos y la polución ocasionan que la piel se sienta irritada, rígida, seca, e incluso puede perder su flexibilidad y mostrar arrugas. Para darle a la piel su suavidad natural y flexibilidad, Baume Velours Corps aux fleurs de Safran emplea flores de azafrán, por sus propiedades calmantes y antioxidantes, y se cultivan específicamente para este bálsamo en la región de Limousin. También contiene manteca de Karité, aceite de Babasú, aceite de Macadamia y extracto de Muguete de Japón, creando una fórmula que se siente deliciosa en la piel, mientras favorece la hidratación, dejando la piel suave, protegida y fortalecida.



La noche es una aliada excelente para aplicar cremas, así, mientras dormimos, la piel se regenera y se repara. Sisley Crème Collagène et Mauve previene la aparición de arrugas, y relaja a la piel del estrés diario. Para proteger la delicada piel más delicada del rostro, el Baume Efficace es un bálsamo alisante e hidratante para ojos y labios, creado con agua de hamammelis, fitoestimulinas de tomate, e hidrolisados de proteínas vegetales, y se complementa con la aplicación de Le Pcuidadohyto Gloss, un gloss no pegajoso enriquecido con su fórmula de complejo Hydrobooster, que permite hidratar y rellenar los labios al instante.

Una de sus más recientes y fascinantes fórmulas es Sisleÿa La Cure, un programa de 4 semanas ideado para que la piel recobre su luminosidad, se regenere y transforme, alcanzando un aspecto juvenil y relajado. Su fórmula única en el mundo funciona a nivel celular y no a nivel superficial, logrando cambios profundos y duraderos.

https://www.sisley-paris.com/es-MX/

