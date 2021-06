Inge Ginsberg apodada “La Abuela del Death Metal”, es una mujer austriaca admirable de 99 años, la cual en su juventud sobrevivió a la oscura época del Holocausto junto con su familia cercana.

Fue refugiada en Suiza y espía del servicio de inteligencia de Estados Unidos contra los nazis, con miles de historias que contar.

Desde niña ama la música y componer canciones, por lo que para la época de la guerra era conocida por eso y ahora décadas después vemos como es un ejemplo de vida, triunfando en el mundo musical a más de sus 90 años.

Conoce esta interesante historia en la entrevista pregrabada en exclusiva para The Voice of the Silence, Diario Judío y From the Dephts Español en ZOOM en compañía de Verónica Sabbag, fundadora de United Voices 4 Peace, la cual resolverá dudas sobre la historia de Inge y nos contará como se relaciona con ella.

Diario Judío, el proyecto The Voice of the Silence y From the Dephts Español

Recordamos que el Proyecto The Voice of the Silence en ciertas ocasiones hace sus entrevistas en sábado ya que su objetivo es captar público no judío para que conozca la historia, sin embargo quedará grabada para quien no pueda verla en el momento.

