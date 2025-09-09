Solicitud de Derecho de Réplica a JTA

SOLICITUD DE DERECHO DE RÉPLICA A JTA
Como periodista que ha cubierto la entidad palestina a tiempo completo desde 1987, con tres libros, 26 películas y 60 investigaciones periodísticas, solicito cordialmente a JTA un DERECHO DE RÉPLICA al artículo “the-zionist-case-for-palestinian-statehood”, publicado por JTA (https://www.jta.org/2025/08/28/ideas/the-zionist-case-for-palestinian-statehood), que ignora que el planificado Estado palestino no reconoce a Israel.

La AP/OLP nunca ratificó la Declaración de Principios de los Acuerdos de Oslo.

Peor aún, “The-zionist-case-for-palestinian-statehood” no aborda cuestiones fundamentales:


· ¿Abolirá el planificado Estado palestino la Carta Palestina, que ordena la destrucción de Israel?

¿Revocará el plan del Estado palestino la ley que fija los salarios para quienes asesinen a un judío?

¿Eliminará el plan del Estado palestino los textos que glorifican a quienes asesinan a judíos?

¿Eliminará el plan del Estado palestino los materiales educativos que glorifican el asesinato de judíos?

En los mapas del plan del Estado palestino, ¿aparecerá el Estado de Israel junto a él?

¿Cancelará el plan del Estado palestino el lema del “Derecho al Retorno mediante la lucha armada”?

¿Seguirá el plan del Estado palestino confinando a los descendientes de árabes que abandonaron sus hogares en 1948 a la indignidad de la vida de refugiados a perpetuidad?

¿Cumplirá el plan del Estado palestino con la Constitución del Estado Palestino, basada en la sharia coránica?

Acerca de David Bedein

