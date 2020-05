Diario Judío México - En mi vida he conocido personas con las que me identifico por su buena fe al actuar e interés por mejorar; siempre queremos hacerlo por nuestros medios, ya sean: conocimientos, experiencia, habilidades. En este sentido, aplicamos la expresión “A Dios rogando y con el mazo dando”. No obstante, anhelamos que también se presenten factores o circunstancias externas que nos faciliten las cosas o bien, que nos permitan estar en el tiempo y el lugar adecuado para mostrarnos.

Dentro de dichas externalidades, en mayor o menor medida, encontramos la participación que tengamos en el Gobierno y obvio, las condiciones que éste crea en nuestro beneficio. Usualmente, los que no somos afines a participar en forma activa en política, nos limitamos a votar y dar seguimiento a las elecciones. Los que sí lo hacen en forma activa se comprometen a estar en un partido y a actuar según sean sus intereses y expectativas. Resulta lógico suponer que si resultan ganadores de un cargo público su compromiso será al máximo con su causa.

En esa coyuntura, en las pasadas elecciones resultó ganador un candidato que perfilaba ideas contrarias a las que gobernaron las últimas décadas y fue apoyado por una gran mayoría de votos del electorado. Su triunfo hizo que quienes votaron por él esperaran un México más equitativo en su distribución de riqueza, gran generación de empleos y sobretodo, de seguridad; es decir; confrontar en forma real a la corrupción, la inseguridad y la impunidad que se atribuía a las anteriores administraciones.

A mayor abundamiento, si bien en los últimos años la mayoría de las personas estaban insatisfechas por los avances económicos, políticos y sociales que se vivían predominaba un sentimiento de unidad. Desafortunadamente, diversos hechos públicos, acciones de gobierno y campañas de señalamiento, incitaron a confrontaciones, divisiones y odio exacerbado entre la gente, lo cual dio por resultado un cambio de régimen radical. Cabe señalar que el líder de dicho movimiento fue resultado del mismo sistema.

Desde la gestación del cambio, surgieron fuertes confrontaciones entre el gobierno y diversos sectores, tales como: partidos de oposición, empresarios, sociedad civil, instituciones académicas, medios de comunicación, grupos intermedios y cultos religiosos. Quizás en principio éstos fueron minimizados por la gran popularidad del actual gobierno y la abierta confrontación existente con cualquier situación que pudiera ser considerada como vestigio del pasado llamado “neoliberal”. Sin embargo, tales diferencias aunadas al actuar del actual gobierno y sus representantes, han mermado la confianza y credibilidad que tiene la gente.

Así las cosas, a 18 meses de su inició de labores y con una pandemia que ha acelerado las expectativas e inquietudes de la gente, la incertidumbre sobre un futuro favorecedor cada vez más golpea su visión.

Sólo por citar, haremos las siguientes referencias: (i) el Gobierno habla de oportunidades cuando es claro que lo menos que hay son opciones de crecimiento para los empresarios que son quienes generan la riqueza y peor aún, es tanta la confrontación que cada vez que se puede, se les hacen señalamientos de corrupción; (ii) se informa del interés que se tiene por fomentar la inversión en el país cuando es el mismo Gobierno basado en acciones irregulares como votaciones cuestionables que ha parado grandes obras de infraestructura o desarrollo industrial y por el contrario, insiste en llevar a cabo otras sin bases viables, lógicas o legales; (iii) su bandera es el combate a la corrupción; no obstante, a los expresidentes que ha llamado corruptos no les ha abierto los procesos legales correspondientes para justificar su dicho y aunado a ello, se niega a atender los posibles casos de corrupción que se presentan en su Gabinete; (iv) presume la libertad de prensa cuando fustiga por medios públicos a quien difiere de su visión; y (v) menciona tanto de su preferencia por los pobres que está comprometiendo con su visión a todos los ciudadanos mexicanos y por su actuar, quiere convertir a todos en pobres dependientes de su gestión. En fin, reitero, esto es sólo por citar.

Desafortunadamente, esto es lo que la gente aprecia y es triste la incertidumbre que nos rodea. ¿Realmente la gente se manifestó en una elección para estar peor de lo que estaba? O bien, ¿Para convertir a una persona en un Poder Absoluto? No lo sé, pero lo que sí sé es que cada vez hay mayor inconformidad e inestabilidad en el medio y las opciones que genera el Gobierno son nulas. Espero de corazón que no se despierte al México de la desesperanza que nadie, pero absolutamente nadie quiere.

Es tiempo de hacer ajustes y ver por un México con futuro más allá de la visión o capricho de un grupo de personas. ¡Es tiempo de pensar y actuar por lo Mejor para México!