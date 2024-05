Sovre las mujeres

Ayyyyyyyyyy ke dizen ke las komputadoras asemejan a las mujeres !!!

O era las mujeres ke asemejavan a las komputadores… ? No ! No puede ser…. Entre eyos se asemejan ?

VEREMOS !

1. Todas las dos nesesitan tomar elektrisidat

2. Todas las dos paresen no azer nada ma azen kozas sin darsen a entender…

3. Logrash la mijor asigun la moneda ke gastash por eyas.

4. No puedesh entender ni por la una ni por la otra kualo afito kuando no responde komo kale !

5. No se puede pasar la persona d’eyas kuando se auza..

6. Kale komportarse kon dulsor kon todas las dos.

7. Ke no tengash dudas ! Dezeyerash trokar i la una i la otra dospues de 3 anyos max. ! Ay siempre mijores !

8. Todas las dos son indespensavles para los hombres.

9. Todas las dos te azen travarte los kaveyos i no importa kuanto delikado te kompartas kon eyas.

10. Todas las dos te dan “error” peryodikamente.

11. Todas las dos son muy sensiblas. La una te kema el hard disk, a la otra le toma la migrena !

12. Todas las dos no azen lo ke keres kuando estan “rompidas” !

13. Todas las dos tienen una memorya ekstraordinarya ! Nunka se olvidan de lo ke paso. Kale azer atensyon !

***

Kuando Ford se muere i yega delantre del Anjelo este le dize :

– Fuites alguno ke servyo la humanitad kon los otomobiles ke inventates i por esto te damos el privilejio de azer por un tiempo le ke te plaze !

– Grasyas…. Kijyera toparme kon el Kadosh Baruh Hu i pueder avlar kon el un rato !

El Anjelo yamo a un anjelito i le disho ke yeve a Ford al Korte Supremo. Delantre del Sinyor del Mundo se aboko Ford kon grande respekto :

– Me interesa saver a kualo estavash pensando kuando kriyatesh la mujer Di-o Todo Poderozo !

– Para kualo me demandas esto ?

– Es un modelo kon munchos defektos !

1. No egziste un model ekonomiko…

2. Aze bruido kuando se kayinta..

3. El mantenimiento es muy karo

4. Nesesita konstamente pintura

5. Tiene ke ser metida en un garaj 5 diyas kada 28 diyas

6. El eksteryor se deteryora i enviejese en pokos kilometros

7. El konsumo de kombustible es inkreivle

8. Es lento komparado a el otro model ke izites : el hombre

Di-o lo oye i se dirija verso un superordenador selestial. Klika ensima de un ikon i instantanamente aparese en la ventana una lista bastante komplikada…

– Si veygo ! Tienes razon ay siertos puntos ke dan a pensar en realitad ! Kon esto veygo ke tengo mas hombres montados/produisidos ke los super modelos ke enventates !

***

Topi en mi maletta una koza ke me plazyo muncho i va trayer una soriza a a vuestra kara por sierto !

La chikitika le demanda a su madre :

– Mamita, todas estas personas en el mundo.. De ande vinyeron ?

– De Adam i de Eva mi kerida… Se kazaron i se amaron i tuvyeron munchas kreaturas, ke se kazaron a sus tornos i nasyeron mas bebes fina ke kon muncho tiempo incheron el mundo !

A la chika no le plazyo tanto oyir esto…. La tadre kuando el padre vino le demando la mizma kestyon.

– Mi angelito, al empesijo no aviya personas ma solo bestyas… I el mono/maymun por seguro. Kon tiempo este maymun empeso a ir ensima de sus dos pies… Evoluo, se ermozeyo i miles de anyos dospues bolto a ser el Hombre.

La chikitika koryo a su mama :

– Me enganyates ! Vinimos de los maymunes ! Papa me konto todo. Agora lo se !

– Ayyyyy mi kerida ! Papiko te konto la historya de su famiya, yo te konti la miya !

