Sovre los djudios de Turkia i Izmir

08En primero vos dire ke un sentimiento de tristeza me toma siempre kuando meldo “oy Turkia tiene 15-17 mil djudios, kaje todos en Estambol” komo en el artikolo ke traduizio Albert Tari (ke ya lo avia meldado en inglez tambien).

Dos razones de esta tristeza:

1. Izmir ni se mensiona mas! Los eskritores/jornalistos no toman la pena, o no kreyen ke vale la pena, de mensionar nada de la istorya importante de los djudios de Izmir.

2. La povlasion djudia-turka se esta amenguando de dia en dia, i – si lo ke veo kon Izmir es un egzemplo – un dia va kedar tan pokos, ke la istorya unika de los djudios de Turkia tambien no va ser mensionada mas.

Zaten (en todo kavzo) asta pokos anyos atras a dingunos (o diremos a muy pokos) en el mundo enteresava la komunidad djudia de Turkia. Agora semos enteresantes solo a kavza del islamismo del governo, de el retoriko anti-Israel ansi ke anti-djudia de munchos “notavles” politikos, ke kavza la pujita de antisemitismo entre el puevlo turko.

En el artikolo ke vos avia avlado antes (http://esefarad.com/?p=63752) avia el paragrafo ande es sitado Denis Ojalvo de Estambol, eksperto en relasiones internasionales, diziendo ke la razon del antisemitismo es ke la persona turka ordinaria no puede distingir entre israeliano i djudio. (““Ordinary Turks are unable to make the distinction between Israeli and Jew.”)

Ma Denis Ojalvo el mezmo mos aze saver (en otro sitio) ke lo ke disho el egzaktamente era:

“Algunos politikos del AKP eksplotan el konflikto israeli-palestiniano para ganar votos en echando la kulpa a Israel por los problemas de los palestinianos. Siendo ke turkos ordinarios no pueden distingir entre israeliano i djudio, esta stratejia se aze la razon prinsipal del klima antisemita en Turkia.” ( “Some AKP politicians exploit the Israeli-Palestinian conflict to garner votes blaming Israel for all the troubles the Palestinians go through. Owing to the fact that ordinary Turks are unable to make the distinction between Israeli and Jew, that stratagem becomes the main reason of the current Antisemitic climate in Turkey.”)