KE ES POEZIYA ?

Poeziya es muzika, i savor de boka para la alma..

Poeziya es la mas alta manera de ekspresar kualkera koza…

Poeziya es la mar i el sol, la luvya i los aires lokos

El kalmo i las tempestas de todos los sentimyentos

Poeziyas en ojas blankas i innosentes, asyenden fuegos !

Sharope blanco

————————————–

Kerida Sharopika,

Lo mas ermozo i emosyonante :

>Una guerta para repozo a mi alma

Kon gatiko amigo del perro.. <

I saves ke tambien amo el

“YO TE AMO EN TODAS LAS KOLORES”

https://diariojudio.com/opinion/yo-te-amo-en-todas-las-kolores/272192/ ”

Kuanto a los misteryos del komporto umano,

si ensima son politikos o kuaji politikos o paresen,

kale andar el proprio kamino i

ke Ken puede bendiga un uno o un otro!

Todos vendran al miyo si es el bueno!

Kim

————————————————–

Mikimika Kerida,

Komo pareses a mi !

Yo amo todas mis poeziyas komo una madre ke ama sus kreaturas ma esta ke mensiyonates arriva, la del gatiko kon el pozo i los arvoles de frutos es muy serka a mi korason, ken save, porke siempre lo kije i nunka lo tuve ?

Yo digo ke siempre ke uno esta dainda bivyendo no se puede saver las sorprezas ke le rezerva un diya muevo porke kada diya al amaneser empesa una mueva vida, una aventura ke puede ser totalmente diferente de lo ke se bivyo fina akel diya. Muy posivle, i a mi me afito muy munchas vezes !

Dunke penso por mis suenyos, ke nunka kedaran suenyos,

lo mas fantezistos ke pareskan, porke no ay “imposivle”

para EL i El me kere muncho bien ! Yo konfiyo i si no se realiza es ke no deviya afitar ! Gam zu le tova ! Alora ? ME ALEGRO KE NO AFITO lolllllllllllll

El komporto umano ? Lasha ke farfare ! Yo miro mi kamino! Unos me son presyozos, keridos, mi vida ! Los otros son figurantes komo en los filmos… No me azen ni friyo ni kalor… Nada me molesta i kuando me molesta, ago de manera ke no me moleste mas o me alesho, totalmente, inyoro ! Los animales saven defendersen de manera natural…. Mozotros tenemos muestra intelijensya i muestra lingua si no tenemos la fuersa !

Punyos i armas son muy primitivos… Esta a la moda de uzar de personas kon influensya ma esto no se puede siempre tener… Ke keda ?

Aparte, nunka kale dar mas importansya de lo ke kale a las kozas ! Es la primera ley de la vida i de la edad madura sovre todo ! ….Afitan, pasan i se olvidan ! Kualo son komparados a muestras vidas tan kurtikas i tan koloriadas, pintados kon amor i ermozura… Lo negro se echa al sierkol i todo kieda limpyiko i briyando ! Fasil !

NADA VALE LA PENA DE TOMAR LAS KOZAS AL KORASON !

La vida es ermozissima ! Allellllllluiahhhhhhhh !

Sharope “en rose” !