Aquí te muestro cómo me veo a través de los ojos de mi hija mayor, Samantha Yael, claro sumado al lente de un teléfono inteligente…

Seguramente crees que me conoces pues me has visto, hemos coincidido en algunos espacios, me has leído o has escuchado hablar sobre mí…

No en vano tengo más de 30 años trabajando como profesional o voluntaria para distintas instituciones de la comunidad judía de Venezuela. Por más de cinco años fui Directora/Gerente del Centro Creativo Brief Kohn de Hebraica. Soy columnista de opinión de Ideas de Babel y de Diario Judío y tengo más de 30 años como colaboradora del Nuevo Mundo Israelita.

Pero hay facetas de mí que ni te imaginas que existen dentro de mí… pues como dice el Principito “solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible a los ojos”.

¿O acaso sabías que mi alma está habitada por una loba solitaria? ¿Que la luna me estremece, me conmueve y me destroza? ¿Que dentro de mi convivimos muchas mujeres? ¿Que escribo para existir?

Seguramente tampoco sabes que desde niña, cuando tenía 9 años y me atreví a escribir mi primer poema, sueño con publicar un poemario propio. Y que ese sueño está convirtiéndose en una realidad poco a poco…

Pero los sueños son fugaces como pompas de jabón, flotan con fragilidad en el aire, frente a tus ojos, y cuando quieres tomarlo, algunas veces solamente estallan, revientan, desaparecen.

Si en el bosque cae un árbol y nadie lo escucha, ¿realmente hizo ruido?

Si un poeta escribe un libro y nadie lo lee, ¿realmente es un escritor?

Los escritores existimos por nuestros lectores, los escritores existimos para nuestros lectores.

Te invito a conocer el primer poemario que me atrevo a publicar: Escribir para existir.

Pasé muchos años escribiendo los poemas que comparto en “Escribir para existir”, son semillas que planté dentro de mi alma, cuidé y regué con lágrimas, pero también con sonrisas, con dentelladas, pero también con caricias. Ahora son un fruto maduro, listo para ser apreciado por mis lectores. Solo tienes que extender tu mano y tomarlo.

El prólogo pertenece al reconocido periodista, escritor y dramaturgo Javier Vidal Pradas. La presentación está a cargo de Ruth Capriles, quien da voz a Espacio Ana Frank, institución que avala y auspicia esta obra poética que queda insertada dentro de su colección editorial. La edición está a cargo de Joiner Bernavil del Grupo Bernavil Internacional.

Tal vez recuerdes que, en diciembre de 2021, resulté ganadora, en la categoría de poesía, del Concurso Internacional “Notas Migratorias César Vallejo 2021”. “El apego”, poema seleccionado como ganador, aparece en este poemario.

En sus páginas, en las que me reconozco a mi misma como mujer, como tristeza y como judía; también podrás encontrar las artísticas, profundas e impactantes ilustraciones que realizó inspirada en mis poemas mi talentosa y creativa hija Samantha Finckler Markus, quien es protagonista de más de uno (y las razones para ello están más que explicadas en el texto que incluyo en “A manera de introducción”)

Conoces a Javir Vidal Pradas? El dramaturgo, el escritor, actor, periodista, locutor… el profesor de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello…

El es quien me hace el honor de realizar el prólogo de mi libro en el que me hace sentir completamente halagada cuando escribe de esta forma:

“El poemario de Raquel lo divide en tres retratos que ella misma dibuja viéndose al espejo. Un espejo que le devuelte su imagen virtual e invertida ¿Qué es el arte sino eso? ¿Qué más se puede expresar de lo no vivido de lo no existido? Si bien Aristóteles en su Poética nos devela la obviedad de los antiguos, igualmente Wilde, en su inquietante sarcasmo, nos esclafa en la cara como esa realidad sucumbe imitando al arte.

Raquel ya pertenece a este master list rosa que los nuevos tiempos del me too se deforman con la tabla rasa de las identidades policromadas. Afortunadamente existen las diferencias y por ende triunfa siempre la libertad de expresión frente a la absurda corrección política de la posmodernidad cobarde y mojigata.

Raquel se nos devela con una originalidad sin etiquetas y, para bien de las paradojas, en la misma línea de nuestras poetas que han huido, con banderines en mano, de las poetisas sureñas.

Puede hacer guiños a sus compañeras de tribu y encontrar raíces en las cálidas intimidades de una mujer que se abre a brazadas en el mundo diseñado por los hombres. La miopía ideológica también ha podido ser estética. Lo subjetivo emerge de las imprecisas y siempre mentirosas estadísticas de los gustos y colores de sexo, género y genitales.

Raquel nos anuncia en su frontispicio que para ella escribir es existir. A partir de este silogismo podemos ir tejiendo su alma con la tinta acidulada del primer poemario”.

La presentación virtual de mi libro incluyó su participación y en la misma incluyó la lectura de fragmentos de algunos de mis poemas.

Puedes ver el evento completo en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=8kbtvDigsLg&t=4174s

He tenido la suerte, el privilegio, el honor de que este libro y su presentación aparezca reseñado en algunas de las más importantes plataformas digitales informativas como son Diario Judío de México, Ideas de Babel (de Venezuela y Colombia), Curadas Venezuela y el Nuevo Mundo Israelita:

Te comparto los links por si te interesa leerlos:

Si estás en Venezuela y quieres un libro en físico, escríbeme por este mismo correo y te apartaré uno de los treinta ejemplares que deben llegar a Caracas a principios de junio de este año.

Me despido con el poema que da nombre a este libro:

ESCRIBIR PARA EXISTIR

Escribir para existir

para estampar mi silueta en la nieve

para saber que estuve viva

y poder llorarme si me voy

Escribir como una excusa

como oda a las musas

como ofrenda al sol

Escribir a pesar de la luna

a pesar del silencio

a pesar del dolor

Escribir

para partir y quedarme

para romperme y armarme

para cerrar la ecuación

Escribir para no ser pasajera

y tener la certeza de ser lo que soy

Escribir en forma de grito

rompiendo el deseo

venciendo al león

Escribir en forma de lamento

mientras ardo en un incendio

mientras me alcance la voz

Puedes saber más de mí en mi cuenta de Instagram: @escritora.creativa

Espero que te agrade lo que te compartí y me encantaría conocer tu opinión sobre mis poemas cuando me leas y descubras una parte de mí que yo todavía no termino ni de explorar ni de conocer a plenitud.

¡Gracias por leerme!

¡Gracias por compartir junto a mí el amor por la palabra!

Raquel