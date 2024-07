“SOY UN ORGULLOSO JUDIO” y los influencers deben representar la cultura judía con orgullo, Andy Cohen

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

“Soy un orgulloso judío estadounidense” Andy Cohen declaró entre aplausos en Voces por la Verdad: Influencers Unidos Contra Antisemitismo cumbre en Nueva York, donde el presentador de televisión apareció por primera vez en la gala inaugural el domingo y luego moderó una conversación “Influencers Town Hall” el lunes.

El evento de dos días, organizado por el Movimiento de Combate al Antisemitismo, reunió a más de 200 personas influyentes de las redes sociales para conversar sobre la lucha contra el antisemitismo, y Cohen estuvo entre los oradores en el evento de la noche de apertura.

En el podio, Cohen señaló que “he sido extremadamente afortunado en mi vida al no enfrentarme a mucho antisemitismo a nivel personal”, pero no puede decirse lo mismo de su madre Evelyn, de 87 años, quien creció en la única familia judía en un pequeño pueblo de Illinois. Señaló que “las mujeres judías siempre han sido una fuerza dominante en mi vida” y le dio crédito a su madre por enseñarle a ser franco sobre su identidad judía.

“No estoy aquí esta noche para opinar sobre el conflicto israelí-palestino ni para ofrecer soluciones para una paz duradera en Oriente Medio”, dijo el presentador de Bravo. “No es mi área de especialización. Francamente, no creo que nadie me pida ninguna opinión original sobre lo que está sucediendo allí, pero, por supuesto, me ha alarmado profundamente el aumento global del antisemitismo que hemos visto desde el 7 de octubre y quiero aprovechar este momento para reiterar y amplificar los llamamientos a la liberación inmediata de todos los rehenes que siguen detenidos en Gaza. Los rehenes y sus familias han estado en la mente de todos nosotros durante los últimos nueve meses”.

Continuó: “Para mí, enarbolar la bandera de lo que soy culturalmente es lo mejor que creo que puedo hacer en este momento y, como judío estadounidense orgulloso, todos nosotros, creo que seguir celebrando lo que amamos de ser judíos es en realidad una declaración más política de lo que la gente cree. Muchos de ustedes tienen grandes plataformas en las redes sociales y creo que simplemente representando la cultura judía con orgullo ante sus seguidores, tendrán un impacto de gran alcance, más del que se imaginan”.

Cohen luego habló sobre las formas en que ha incorporado el judaísmo. Mira lo que sucede en vivoya sea mediante el uso de palabras en yiddish o la popularización de “Mazel”, mientras reflexionaba sobre cómo Bravo ha vendido camisetas con la palabra “Mazel” durante los últimos 15 años y que “siempre se siente muy animado” al ver a judíos y no judíos usándolas en la calle. También comentó sobre la decisión de encender una menorá en el aire en diciembre, junto con Amas de casa reales de Beverly Hills La estrella Dorit Kemsley.

“Nunca había encendido velas de Janucá en televisión, pero este año me pareció que era el año para hacerlo y que era importante que la gente lo viera. No se trataba de una declaración política, sino más bien de mostrar lo orgullosos que estamos de nuestra cultura frente a tanta negatividad que circula sobre los judíos, y creo que la sencillez de ese acto realmente resonó entre la gente que me escuchó”, explicó Cohen. “Fue una forma de hacer una declaración sobre quiénes somos y en qué creemos sin golpear a la gente en la cabeza ni ser abiertamente. Ese es el punto principal que quiero transmitir aquí esta noche: estar orgullosos de ser judíos y no tener miedo de mostrarlo públicamente. Y a veces las demostraciones o los gestos más simples son los más fuertes y efectivos”.