Diario Judío México - La Honestidad es un valor propio de los seres humanos, que tiene una estrecha relación con los principios de verdad, justicia e integridad.

Constituye uno de los valores más importantes en la formación de las personas, al ser la base de relaciones personales en las que la proyección hacia otros implica un respeto que se fortalece a través de interrelaciones.

La honestidad, es un concepto que engloba otros más específicos, como el respetar a los demás, no apropiarse de lo ajeno, ser sincero, no mentir, cumplir reglas, etc.