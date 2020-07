Una legenda sinematografika

Diario Judío México - Todos los ke aman el cinema tienen sus aktores i aktrisas preferidos, los filmos ke amaron lo mas, las salas de sinema ke les gustan irsen ets. Ma no todos konosen ken estan detras de estos filmos, grandes projektos lo mas, ke kostan tanto i tanto… No es fasil de realizar un filmo, el mas simple i desmizyerado ke seya !

A mi, me gustava muncho ir al sinema fina ke tuvimos la televizyon en kaza i el manko de tiempo, kuando me engrandesi, i los programos interesantes de la TV me detuvyeron en frente de la ventana majika ke estava ofresyendo a sus spektatores muncho mas del sinema…. No se kere dicho del todo kuando la komputadora se asento en muestros korasones i en el kanton el mas uzado de muestros entornos. Agora, kada uno tiene su serum partikular ke si se deskonekta muere barminam !!!! El “telefon inteligente” lo yaman ! La dezgrasya del siglo 21 ! Lo ke transforma las kreaturas en inyorentes, en obezos i en tontos… Veremos kuando sera remplasado kon un jugette, un robot ke pensara por el, va azer todo lo ke le demandan, immobilizera la persona enteramente i puedeser mizmo ke va kavzar la fin de los humanos en muestra planeta… Komo ? El va saver komo ! No so pesimista lo mas del tiempo, mizmo muy optimista, ma me se kavaka el korason de ver estos mansevos, madres ke no kudyan sus chikos mizmo kon el mallogrado telefon en la mano ke les inche el meoyo kon miliuna suzyedad o amistades trampozas, nada de real i relevante en sus vidas….. Famiyas derrokadas i tiempo ke bola sin servir a nada… I ke dizir del konsumo eksesivo, la fasilitad de trayer todo a kaza sin meneyarse del lugar, de lo attraktivo ke mostran lo ke keren vender i akeyas personas ke nunka se enfasyan de merkar vedre i seko…. I ay personas ambiertas en el mundo ! Tanta i tanta publikasyon para kitar los ojos….

Ma no es por dizir esto todo ke me asenti enfrente de vozotros…. Ya aviya empesado justo a este artikolo ma dospues de unos minutos, mis pasos, komo siempre, me yevaron a otras kalejas… Keriya kontarvos sovre un hombre splendido, muestra gloria, un hombre ke eskrivyo su nombre kon letras de oro a la historia de la sinematografiya. Stevan Spielberg, un judyo dottado de multi-talentos, sineasto, produktor de las mas grandes produksyones del sinema, aktor, direktor, eskrivano, hombre de arte i de technologiya, amado por todos a parte de ser un maraviyozo padre de siete kreaturas.

No vo pueder no kontarvos su historia ke tanto me interesso !

Spielberg nasyo en 1946 en Ohio USA. Su madre era Leah Adler ke muryo a sus 97 anyos en 2017. Era una pianista konsertista. Su padre Arnold Spielberg nasyo en 1917 i bive dayinda (?). Era un ingenior de elektrisitad ke dediko su vida al developamiento de la technologia i de los computadores antes su retreta. Eran una famiya de emigrantes de Ukrania i judyos ortodokses. Yegaron a Amerika en 1950 i su padre se empleo a la RCA. Dospues de 3 anyos se pasaron a Arizona i Steven estudyo en una eskola primera ortodoksa. Des de sus kuaji 10 anyos, mas chiko afilu, no le agrado ser ortodokso. Es vedra ke sufriyo del antisemitizmo tambien… Des de 1958 empeso a azer filmos de 8mm i gano un premio por su filmo de 40 minutos. 15 otros filmos suksedyeron…. Teniya solo 16 anyos kuando empeso a eskrivir i ser el direktor de sus filmos. FIRELIGHT de 140 minutos era un filmo de siensya fiksyon ke kosto $ 500 . Es su padre ke se los dyo i se los pago atras mas tadre.

Dospues de sus estudyos en ARKADIA la famiya se movyo a California i el logro su diplom de Saratoga High School i se izo EAGLE SCOUT. Sus paryentes divorsyaron, el se fue a bivir kon su padre i termino la CALIFORNIA STATE UNIVERSITY ande se izo tambien un membro (ermano) de la THETA CHI FRATERNITY un otro model de la LODJA MASONIKA.

Fue UNIVERSAL STUDIOS ke lo tomo al echo, para editar los filmos sin paga en primero i viendo su talento lo angajo por 7 anyos para ser direktor de filmos. Aviya deshado sus estudyos por un sierto tiempo ma dospues kompleto lo ke le kedava i tomo su diplom BA de esta Universitad en Filmos i los Artes Elektronikos en 2002.

Su FAMA i ser mundialmente rekonosido empeso en 1970. Joan Crawford fue eskandalizada kuando le prezentaron este muevo direktor tan mansevo para su filmo… Dospues no saviya ande meterlo !

I aparesyeron JAWS, STAR WARS, RAIDERS OF THE LOST ARCH, INDIANA JOES films. Es alora ke konosyo su mujer la artista Kate Capshaw. Gano tres vezes el Premio OSCAR i fue nommado 7 vezes por la honor. E.T fue un sukseso immenso tambien i JURASIC PARC un filmo de no kreyer…. ke le dyo a ganar 950 milyones de Dolares. Muy munchos fantastikos filmos vinyeron unos detras de los otros.

Penso ke el mas famozo (Madre miya bendicha !!!! Todos son muy famozos…) seriya el Shindler List ke mos konta la historia del Holocausto.. – Best Picture, best Director, Academy awards etc…)

TITANIC en1997 batyo el rekord de todos los filmos…. Multi million Dolares trusheron mas i mas multi million dolares. Oy Spielberg es el mas famozo i el mas riko sineasto. Tiene susjnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn studios, kompanyias de filmos i todo lo relatado.

No es possivle de nomar sus sienes de filmos, todos muy konosidos, sus parteneres i los mijores aktores kon loskualos lavoro, sus sosyos, los ke produizo solo, los ke eskrivyo, los ke dirijo i su karyera ke , livros no abastariyan a kontar….

Este hombre tan ekstraordinaryo tuvo una vida familyal ekstraordinarya tambien.

Konosyo por una amigo suyo ke saviya ke bushkava una artista para su filmo una manseva por lakuala salyo loko des del momento ke la vido. Era en 1976. Se yamava AMY IRVING. De akeya noche no se espartyeron mas. Empesaron a bivir endjuntos ma sus karyera no los deshava en paz… No pudyeron kontinuar. Se espartyeron dospues de 4 anyos. Ma kedaron amigos intimos. Fina…. 1984. No puedyendo mas… se kazaron en 1985. Nasyo sus ijo Max Samuel. Este kazamiento duro tres anyos i medyo . Divorsyaron kon un divorsyo ke kosto milyones sovre milyones ! I tomaron kazas serkas para engrandeser sus ijo endjuntos !

Spielberg empeso a salir kon Kate Capshaw ke konosyo por su filmo Indiana Jones. Kate se bolto al Judaismo. Se kazaron en 1951. Tienen 4 kazas. Una en California en Pacific Palissades, otra en East Hampton, otra en New York City, i la d’alkavo en Naples en Florida. (I yo ke pensava ke no teniya lugar ande echarse kon tantos projectos en su kavesa !)

Steven i Kate tienen 7 kreaturas…. Si 7 !

Su mujer, Kate, era kazada antes. Le trusho su ija JESSICA CAPSHAW nasida en 1976.

MAX SAMUEL SPIELBERG – 1985 El ijo de Steven kon AMY IRVING, su primera mujer.

Kate aviya adoptado THEO SPIELBERG – 1988 antes su kazamiento kon Steven. Dospues Steven lo adopto tambien.

SASHA REBECCA SPIELBERG – 1990

SAWYER AVERY SPIELBERG – 1992

MIKAELA GEORGE SPIELBERG – 1996 Fue adoptada por Kate i Steven

DESTRY ALLYN SPIELBERG – 1996

(Dunke 3 kreaturas biologikos de los dos endjutos. Una de eya, uno adoptado i otra una adoptada por los dos endjuntos.) Guay guay guay ke me kayi kuaji de mi siya kuando supe ke esta ijika engrandesida judiya ortodoksa se izo una artista de Porn… Si, meldatej justo Mikaela George Spielberg es una artista (!) de porn i sus paryentes tuvyeron ke akseptar esto bueno ! Los otros ijos estan en professiones lateralas de la sinematografiya tambien.

SPIELBERG fue engrandesido judyo ortodokso i izo su Barmitsva. Se akodra de su Granmama ke le kontava sus vida en Rusya. Aviyan peryido unos 20 membros de sus famiya en la Shoa i es por esto ke aviyan fuyido a la Amerika.

Spielberg dize ke tuvo la honor de rekonoserse komo judyo dospues ke izo el filmo SHINDLER LIST fina ke se kazo kon Kate. Fina alora se sintiya judyo solo kuando vijitava sus paryentes. Kate era Protestanta ma desidyo i insistyo para ser judiya. Lavoro duro un anyo, paso por el mikve i izo todo su posivle para lograr sus judaizmo sertifiado. Steven dize ke se izo judyo kon eya endjuntos solo i son observantes oy. Dize ke su “shiksa” de mujer le ansenyo el judaizmo mijor de sus paryentes !

Kon su immensa fortuna se nota ke tiene un Yacht tambien de 91 metros ke kosta 250 Milion Dolares

En 2002 SPIELBERG fue uno de los 8 personas ke yevo la bandiera de las Olimpiyadas de Invierno en Salt Lake City.

TIMES lo rekonosyo en los sientos mas importantes personajes del siglo 20.

LIFE anunsyo ke es el personaje ke tiene lo mas influensya en su jenerasyon.

En 2006 PREMIERE lo eskojo komo el personaje el mas reushido del mundo de los filmos

En 2009 La Universitad de BOSTON le dyo el titro de Doktor en las siensyas humanas i munchos otros premios, plaketas, rekonosimientos etc…. Sin kavo !

El siempre fue el sponsor del partido Demokrato i les regalo 800 Mil Dolares. Eran amigos kon Bill Clinton. Su filmo por estas eleksyones THE AMERICAN JOURNEY fue prezentado en el Gala del Mileneum en Amerika el 31 de Desiembre 1999, en el Lincoln Memorial.

Es uno ke toma muy al seryozo su partisipasyon en la politika, en los derechos humanos, kazamientos entre los gays, la diffamasyon de las rasas ets. El i su mujer azen munchas donasyones. Diyeron 1 Million de Dolares por la kampanya por Hillary Clinton.

Le agrada a Steven de engrandeser su kolleksyon de los Premios Nobeles ke se venden….

Tiene una grande kolleksyon de las ovras del pintor Amerikano Norman Rockwell. 57 ovras fueron mostrados en el muzeo SMITHSONIAN (2010-2011) “Telling stories”

2 vezes trataron de matarlo ma puido fuyirse… El hombre resivyo 25 anyos de prezo en California.

Spielberg fue i es un regalo a la humanitad i al mundo komo tantos i tantos judyos ke briyaron en la historya.

Kon karinyo a todos

[email protected]