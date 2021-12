Me propongo en este primer esfuerzo, empezar a dar respuesta a mi compromiso con la dirección del “Diario La Hora” de Santo Domingo de los Colorados, Ecuador, América del Sur, en ir describiendo, conforme la situación imponga, uno de los más serios problemas sociales y políticos que aqueja a esta sociedad norteamericana moderna: la inmigración ilegal, que crece a escala masiva. Se estima según los expertos, que más de diez millones de indocumentados residen actualmente en los EE. UU. y que esta cifra crece en unas 700.000 personas anualmente, siendo su presencia, por un lado, el poderoso testimonio al atractivo de América, y por otro, una seria señal de lo vulnerable que se encuentran las fronteras. El típico inmigrante llega a este país, buscando una oportunidad de vida para él y su familia, ocupándose de cualquier trabajo que aparezca, añadiendo valor a la economía del país, sin embargo, debilita también el ámbito legal de la seguridad, aumentando el peligroso “caldo de cultivo” para el auge de la delincuencia en todas sus manifestaciones, que es el fondo del verdadero problema descrito.

Pero, no existe país sobre la tierra que su presencia no sea fruto de la inmigración. Ha sido el factor que ha permitido al hombre llegar a plasmar su necesidad de vida. En este país, centenares de organizaciones sociales, orientadas al apoyo a los inmigrantes han aparecido a través del tiempo. En mi inicial recorrido personal por Memphis, me estrelle con una que me llamó mucho la atención debido al amplio abanico de apoyo que despliega, es la organización sin fines de lucro Asha’s Refuge, que basada en la fe cristiana, ayuda a llenar los vacíos experimentados por los refugiados más desfavorecidos, en educación comunitaria, asesoramiento legal y adaptación al entorno social, sobresaliendo entre sus colaboradores una socióloga ecuatoriana, Stefanny Román, quien con capacidad, dedicación, entrega e inteligencia, dirige una de sus alas, colaborando a conseguir el sueño americano a centenares de necesitados que diariamente acuden en busca de ayuda y orientación.