Estas todo el tiempo ke respiras ma bives kon lo ke te imajinas

Yahya Kemal Beyatli

Keridos amigos,

Vos tiene afitado de pensar a kualas son las kozas ke vos pueden agradar, azervos el mas felis del mundo, lo ke kijyerash lo mas si no teniyash dinguna restriksyon, todo lo ke la vida puedriya darvos en muestros dias, pensando un momento ke tenesh un salud perfekta, bolsas de lirikas de oro prontas para gastar todo lo ke keresh….. El suenyo de kada uno i uno dependyendo de su imajinasyon, de su kultura i de kuanto ambisyozo puede ser !!!!….

Serrar los ojos i pensar ke sosh mansevo/a, atraktivo/a, aktivo/a….

Sintir una chika boz en vuestra oreja ke vos dize “Di-o te krio para ke gozes de Su Ovra, ke tu korason seya kontente i Le rendes grasyas, Lo alaves i Lo ames mas de todo… Ke ames tus paryentes i las personas komo las bestias, la naturaleza kon todo lo ke komporta…”

Por un tiempo olvidar ken sosh, kualos son las kozas ke vos assombran, vos renden infelis, son kargas demasyadas pezgadas, todo modo de problemes de salud, las dolores, las kuras i la inhabilitad ke viene kon los anyos, inyervos en famiya, en el echo i kon las personas, la kuantitad del dinero ke “nunka” abasta para lo mas de la gente… Las dezgrasyas naturales kavzados en grande partida por la natura, los terremotos, las innondasyones o la sekura, las tempestas, los tsunamis, o las guerras kavzadas por el hombre, la extinsion de las rasas, los insendios, la ambre, las epidemias….

Siiiiiiii….. Meter de lado todo esto kon palas de fierro, eskonderlos en un lugar delkual no puedrian liberarsen por un tiempo, para ke no mos molesten kuando saltaremos a un mundo estreyado i pintado de las kolores de muestras fantazias… Liberarmos i bolar en un mundo imajinativo ande todo sera permetido…..

Agora, tomar la pluma i un papel blanko i empesar a notar lo ke “vesh” delantre de vuestros ojos….Para desfrutar dospues i amarvos mijor, sintirvos bien, livyano i felis, pasar la hora kon ermozura, i allesharse por un momento de todo lo prezente ke no mos gusta i mos kita la enerjiya de gozar de muestros dias…..

Egzemplos ?

Oyir muzika indo al konsierto de…..

Nadar en los Seychelles

Meldar livros de aventura, de amor, de la vida en otras planetas…

Komer una grandeeeeee entrecote kon “frites” i Beaujolais en el Cafe de Paris de Geneve Suissa

Ir a baylar kon Jenifer Lopez, Shakira, Brad Pitt o L. de Caprio

Oyir las Balalaikas en el rio Volga, kuvijados de samara kon votka en kupas de kristal !

Ir al Carnaval de Rio en Brasil

Pasar un noche romantika en el restaurante ariva de la Torre Eifel en Paris i dospues ir a ver las attraksyones del Lido o del Folies Bergeres o del Moulin Rouge o…. Crazy Horse !!!

Azer ski una semana en Aspen i una otra en Mont Blanc !

Ir al Opera de Paris para ver “Aida” i a La Scala en Milano por ver “Carmen”

Komer en un restaurant bohem al bodre del “Tevere” – Roma i dospues echarse a las aguas de La Fontana di Trevi komo en LA Dolce Vita de Fellini

Fraguar una sinagoga “personal” para, tus amigos, tu famiya i ke el Hazan ke kante todo lo ke le demandas !

Un jet de tu proprietad ke te bole ande keras i kon hostessas o stewards ke tu mizmo eskojeras para ke te siervan

Un puerpo ke va kedar flako malgrado ke vas a komer todo lo ke te da gana !!!!! (Ver esto i murir !)

Una guerta kon todos los arvoles de fruta ke te plazen (moras i serezas i igos tambien para si vengo a vijitarte…)

Tener kavayos i assuvir para ir kon el vento al bodre de una plaja larga larga kuando el sol va dezapareser aryento de la mar !

Kaminar debasho de la luvya en enverano

Enamorarte de mueve i pasar horas i horas abrasados delantre de una cheminee avlando i riyendo (komyendo salatas de frutas kon likor aryento i shokolad) oyendo kantikas de amor, pensando kome se puido bivir fina akel momento sin la prezensya i el perfumo de esta persona a tu lado ! No pueder suportar de estar leshos ! No pueder suportar de no tener su mano en la tuya, no ver sus ojos ! Sintir la nesesitad de kompartir todo i no kerer azer nada sin diskutir enjuntos de esto en primero ! Kreyer ke es la persona la mas ermoza, la mas savida, la mas atraktiva, la mas intelijente del mundo! LA mas divertida ! Kon la kuala nunka se enfasya la persona ! Komo lo oyimos siempre : Sintir ke no se puede bivir sin eya !!!!!!!!!!!

Arrekojer un perriko o un gatiko de la kaye i afishugarlo en kaza…Darle todo el karinyo i ver ke tanto te ama en ritorno.. Jugar i korrer enjuntos… Durmir kon la blandor de sus kaynte pelikos !

Ir al doktor para ke te diga : Estas sano komo en tus 18 anyos ! Echar por la ventana abasho todas las kuras ke estan en kaza !

El mas importante bivir sin nada aryento del ojo kon vista limpya i klara !

Pueder kaminar kuanto se kere, sin kansarse i sin dolores !

Pueder bivir sin durmir del todo i pasar horas i horas delantre de la komputadora sin ke seya nefasta para la salud !

No tener dinguna ovligasyon o responsabilitad en la vida (Grasyassssssssssss al DI-O !)

Me kansi…… Ansina i ansina i ansina !

La lista de ken agora ??????

Sharope zurzuvi