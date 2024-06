Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Diario Judío México

Keridos Amigos i mis Amigitas

Presto presto antes ke me su fuyga del tino !

Muerta para komer, oy tuve ganas de azerme una supika i una supika ke no toma medyo diya para kozer !

Ke supa, ke supa ? Me estava dizyendo entre mi….. kuando me vino al tino ke no teniya koza grande en kaza ! Afita… Ademas kon el chikichiki !

Ma, esta sharopika, meoyuda a mitad, tiene mas de unos kuantos taushanes (kanijo-rabbit-lapin) en su bolsa ! No ! No vos espantesh immediatamente ! No vo guizar taushanes, yo no komo esto ! Kije dizir, komo akeyos majisyanos ke kitan, no se de ande mas, taushanes unos detras de los otros ! Tanto, ke se izo el nombre de sus echos ! “Ke aze tu padre ?” “Kita taushanes de sus aldikeras, de su chapeyo i de su pantalon !” Esto.. No me demandesh a mi, porke yo no kito taushanes i gatos barminam ! Kito poeziyas, kuentizikos, artikolos shoronfonfon de vezes en kuando -kuando durmi 6 horas a lo manko!- reseftas de komidas- kuando tengo ambre komo oy- unas bavajadas mitad sezudas mitad kaldudas…… Ya savesh !

La supa ! Es esto ke vos keriya kontar ma esta mano miya siempre perye el adreso de lo ke iva dizir ! Va koryendo ensima del chiki chiki i stopala si puedes ! Yo, ya me enfasyi de dizirla de kedar trankila i oyerme, por Di-o, una vez solo ! Mih ! Kon ken avlo !!!!

Agora, pensando otra vez, komo ke me meta a eskrivir la resefta de la supa, dospues de tantas sauces kon gueyvo i limon ! Vos va dizir lo ke vo azer ! Vo tomar otra una vez una oja blanka i vo empesar a dizirvos del empesijo komo gizar esta supa ke me arto por fin !

Ahhhhh ! Ke lo bueno de supa ke ize ! Chupi la kuchara i dospues, komo se aze en Maxim’s, el famozo restaurante muy sharonfonfon en Paris (!), tomi la chanaka (el bol) entre mis dos manikas i la bevi komo chay del bodre ! Me vino, afilu, mas savroza…. Sin olvidar ke teniya una franzela mueva salida del orno ke me trusho la Gulbeyaz, muestra kapiciya (door keeper). Kalorias sin kontar…. Bueno, esto afita una vez al anyo !

Otra koza vos kero dizir…. Agora ! KE dingunos pensen ke la supa de sevoyas tiene madre i padre Fransezes ! Mintiras ! Mi supa es halis muhlis judiya sefaradiya ! Ke so yo ? Franseza ? De ande par ande ! Judiya de Estambol ija de Judiyos de Estambol… es MI resefta i kijyeran los Fransezes azer una supa asemejante ! Ademasyo aya no tomo supa de sevoyas i ni se komo la azen i ni ke demando ! Oyi “La soupe d’oignon”, miri en Google agora i por los ke keren la resefta franseza vo la do aki abasho.

LA SUPA SHAROPE DE SEVOYAS

Kortar finamente 4 sevoyas grandes

Sofriyir kon azeyte de oliva

Adjuntar 1 litro de kaldo de karne

(o 2 kubes Knorr o asemejante)

Un punyado de prishil finamente kortado

1 kuchara de supa yenna de basilicum seko (feslegen)

1 kuchara de supa yenna de polvo de ginger (zencefil)

1 kuchara de supa de Soya sauce

preparar en un bol 1 kuchara yenna de arina kon agua friya

derritirlo bien i echarlo a la supa.

Lo puedesh tomar espeso (depende de la kuantidat de arina)

o mas kaldudo kon manko arina.

+ sal i pimyenta preta komo lo dezeyash.

Meneyar kuando esta kozyendo a chika lumbre

Rayar kezo kashkaval antes de servir.

LA SUPA DE SEVOYAS FRANSEZA

Kortar finamente las 4 sevoyas

Sofriyirlos kon 20 gramos de manteka 3 minutos

Adjuntar arina i kontinuar a sofriyir 30 segundos

Sal + pimienta

i 1 lt. de kaldo de karne o poyo. Kozer medya hora.

Ajuntar 1 kupa de vino blanco

battido kon 2 gueyvos i medya kupa de krema

Vazyar la supa en 4 boles.

Meter una revanada de pan o krutones en kada resipiente

Echar gruyere 100 gr. rayada ensima del pan

Meter al orno por 2-3 minutos.

Servir immediatamente.