Diario Judío México - Cuando el gobernador Andrew Cuomo anunció la semana pasada que todos los neoyorquinos necesitan usar máscaras cuando no pueden distanciarse socialmente, probablemente no sabía que el tema ideal para su nuevo mandato ya existía.

La actriz y cantante Abby Goldfarb creó “Maskmaker, Maskmaker”, una parodia de la icónica canción de “El Violinista en el Tejado”, “Matchmaker, Matchmaker”, y es el himno perfecto para todos aquellos que buscamos en internet la cara perfecta.

“Olvídese de 1905. Es “El Violinista en el Tejado” ambientado en la época del pico coronavirus”, escribió la joven de 28 años en la publicación de Facebook en la que compartió el video, que ahora tiene más de 200 mil visitas. “¡Miren a estas tres hermanas enfrentar este desafío juntas!”

Sí, en esta versión actualizada de esta canción clásica del clásico musical judío, en el que las hermanas Hodel, Chava y Tzeitel cantan sobre un casamentero que les encuentra un buen chico judío para casarse, estas tres “hermanas” (todas son interpretadas de manera brillante por Goldfarb). ) están pidiendo a un “fabricante de máscaras” que las haga una máscara, ya que “Amazon está fuera, Etsy es una tarea”.

En la parte encantadora de la canción donde Tzeitel pretende ser la casamentera Yenta, Goldfarb, quien en broma se refiere a sí misma como un “ingéjew” (una mezcla entre “ingenue” y, sí, “judío”) canta a “Chorona” y “Chovid”. “Insertando el sonido” ch “para agregar solo un toque de Yiddishkeit a nuestra pandemia.

Hay una dura competencia por ahí, pero debo decir que, en este momento, esta es mi parodia judía favorita de coronavirus de todos los tiempos. Goldfarb es una profesional total: ha participado en dos producciones de “El Violinista en el Tejado”, incluida la versión en yiddish fuera de Broadway dirigida por Joel Gray.

Y, sin embargo, la actriz judía todavía lo considera su musical favorito: “Cualquiera y todos pueden encontrar alguna conexión con él, sean judíos o no”, me dice por correo electrónico. “Se trata de tradiciones y lo que significa romperlas. Se trata de inmigración. Se trata de sentirme “otro”. Honestamente, se trata de TODO, por eso me encanta tanto. Parece que es parte de mi corazón y alma ”.

¡No podríamos estar más de acuerdo! Pero sería negligente no mencionar lo versátil que es Goldfarb; Desde que comenzó la pandemia, ha creado parodias increíbles de otras canciones de otros musicales famosos, desde Dear Evan Hansen hasta Grease. Debido a que se quedó atrapada en su casa en Midtown Manhattan con su esposo, distanciamiento social y viendo televisión, ha dedicado su tiempo a crear parodias maravillosas y de actualidad.

Aparte de la parodia de Fiddler, uno de mis favoritos es este de Sondheim de Into the Woods llamado “Sé lo que es ahora (sobre las enfermedades infecciosas)”. Originalmente cantada por Red Riding Hood, Goldfarb canta la canción en nuestro uniforme de distanciamiento social: A.K.A. una sudadera con capucha, e incorpora su carrera diaria en Central Park (porque, ya sabes, “el bosque”).

Y luego está este popurrí de Hamilton que presenta un cameo de su muy divertida madre judía cantando sobre sus muy fáciles problemas con Zoom. (Goldfarb dice en broma que tiene cinco madres. Eso se debe a que sus madres se separaron cuando tenía 9 años, y ambas tienen nuevas parejas, y su quinta madre es la mejor amiga de su madre biológica, la esposa de su padre biológico).

Sobre su proceso, ella me dice: “Primero, encuentro la canción que quiero parodiar (estoy tratando de encontrar una que sea extremadamente popular para que pueda llegar al público más amplio y atraer a la mayor cantidad posible). Luego, decido cuál será el gancho o el tema de la parodia. Por ejemplo, reviso las noticias y veo qué es lo más actual, etc. ¡Entonces empiezo a escribir! No puedo decirte cuántas veces he buscado cosas que riman con “tos”, “apagado” y “Corona” (sí, no riman mucho con Corona …). ”

Bueno, ciertamente está haciendo un trabajo increíble. Nos encanta la nueva tradición de distanciamiento social de Goldfarb y esperamos que siga haciendo más y más de estos excelentes videos musicales. ¡Kol hakavod, Abby, y sigue haciendo lo tuyo!