Diferencia entre halajá, religión creencia o superstición.

¿Existe la mala suerte o la mala estrella? ¿Existe la Suerte? entonces ¿Por qué deseamos o decimos Mazl Tov en diferentes eventos y celebraciones? El significado de los Nombres en el judaísmo Como y porque se ponen los nombres entre los judíos de diferentes orígenes ¿Las supersticiones judías son solo de judíos o las comparten? ¿Es pagano creer en supersticiones? ¿Hay diferencias entre supersticiones entre ashkenazim y sefardim?

¿La Mezuza Mezuzees de buena suerte, protege, cuida a la familia o no?

¿Porque los no judíos, Goyim, no la ponen en sus puertas?

¿La jala y las Hafrashot jala cambia la suerte de la persona?

Algunos otros temas específicos:

Jamsa Trenzar la jalá Escupir tres veces. Por mal de ojo o en otras ocasiones. Significado de Mal de Ojo d. Tocar Madera Decir salud cuando alguien estornuda / Tirar de las orejas cuando estornuda Masticar hilo si te coses un botón en ropa puesta g. Pasar por debajo de una escalera Usar un alfiler de metal en la ropa cuando se embarca en un viaje i. Colocación de sal en los bolsillos y esquinas de la habitación j. Cerrar un libro que se ha dejado abierto Romper un espejo l. Lo de los nombres judíos y de quien ponerle o no Vivo o muerto Poner un huevo y aceite cuando te cambias de casa /pan y sal Regalar una cartera vacía o. Pasar la sal usar un alfiler de metal en la ropa cuando se embarca en un viaje

Vídeos con apoyo de Ray Fis, Sara Stern, Ilan Ajzen, IAW, Masideas.com.