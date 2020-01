Diario Judío México - Cultura, modernidad, playa, selva y un entorno de lujo… Tulum es un destino fascinante cuya fama mundial lo ha convertido en un espacio de magia. Es aquí donde el hotel TAGO abrió sus puertas el año pasado.

El hotel boutique perteneciente a G Hotels, compañía filial de GGroup –empresa dedicada al desarrollo de proyectos inmobiliarios–, y está dirigido a quien busca vivir unas vacaciones de lujo con experiencias auténticas, servicios de clase mundial, diversión, inspiración y rodeado de un bello entorno natural.

Ubicado en el corazón de Tulum, donde habitaron nuestros ancestros mayas, este paraíso frente al mar de 4,000 metros cuadrados, ha sido diseñado por G Group Design and Construction y el arquitecto paisajista Pedro Sánchez, quienes lo llenaron de un estilo maya moderno que celebra en cada espacio nuestras raíces e historia. En él, se ofrece vivir unas vacaciones inmersas en la naturaleza y la relajación, pero bajo un concepto de reconexión, donde la nostalgia, el auto descubrimiento y las experiencias gastronómicas se combinan con servicios de lujo personalizados.

TAGO Hotel es un concepto original y el primero en su tipo en México. Su nombre proviene del lenguaje universal conocido como esperanto que significa “día”, ya que en TAGO cada día será un día especial.

Para deleitar el paladar de los huéspedes el hotel brinda una propuesta gastronómica ecléctica, que reúne sabores tradicionales en su restaurante TAGO a cargo del chef Sergio Chávez – quien cuenta con una amplia carrera como chef ejecutivo en importantes cadenas internacionales–, así como cocina asiática en su restaurante Ginza Barra Japonesa, un sushi bar para comidas y cenas disponible también para servicio a la habitación. Así como un snack bar abierto las 24 horas del día, donde el huésped podrá ir y comer en cualquier momento como si estuviera en casa. Además ofrece un completo menú de coctelería elaborado por los mixólogos de Six to Six.

TAGO Hotel Tulum nos mima con 20 lujosas suites de última generación – en su interior la combinación de espacios y su diseño arquitectónico proporcionan mayor disfrute de luz natural durante el día y un profundo descanso durante la noche, gracias a su set de aromaterapia y menú de almohadas.

Lujo descalzo en un destino único, TAGO Hotel es un portal a la magai de Tulum.