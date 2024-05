Soy del pueblo elegido para el odio. Soy del pueblo curtido por el sodio. Las mentiras que hoy me alcanzan y me dañan son historias repetidas, camufladas, discursos nauseabundos maquillados con neón.

Me han clavado mil puñales en la espalda por la fe que aún me late en las entrañas, tengo sangre coagulada en las rodillas por el vidrio que me espera en cada esquina.

Esperaré en el borde del abismo

la cuerda que nadie lanzará para salvarme.

Parada en el borde del abismome quedaré rogando un atisbo de templanza,pues no hay alma que soporte tanta saña,y en mi centro ya claudica la esperanza.

Tal vez no me alcancen las palabras.

Tal vez no me salve una oración.