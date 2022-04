Para vivir mejor, hay que simplificarse la vida y dejar fluir todo lo que llega

¿Sabes qué se requiere más energía para estar de malas y encontrar pretextos para ser infeliz que para vivir en paz y armonía?

Vivir de malas, buscar razones para pelear y sacar lo peor de uno es un trabajo de tiempo completo. Además de ser agotador, el costo es altísimo, además de que se vive con terrible sabor.

En lugar de construir puentes para disfrutar la vida y vivir en armonía, se gasta el tiempo sintiéndose ofendido. Los pensamientos son tóxicos y fomentan el maltrato, la soledad. Se deteriora la calidad física y emocional de la vida de la persona que está enojada.

A nadie le gusta estar cerca de personas gruñonas o gente negativa. La mala vibra se contagia.

Es obvio que hay situaciones difíciles, y momentos en los cuales uno se puede sentir incómodo, frustrado y hasta molesto. Muy valido y real. La vida no siempre es un jardín de rosas.

Sin embargo… una cosa es reconocer estos eventos y situaciones como situaciones específicas y así, poder contenerse y/o expresar el dolor y la inconformidad, y otra cosa es vivir enojado, buscando pretextos para destacar el malestar que uno siente dentro y no quiere reconocer. Por lo que contamina las relaciones y provoca malestar en otros para poderse desquitar.

Es triste ver como personas que tienen todo para ser felices y plenos, deciden no serlo. Estas personas creen que si ellos están sufriendo el mundo debe de pagar por su dolor.

Situaciones delicadas se convierten en batallas explosivas e imposibles. Es probable que las cosas no sean tan malas o complicadas como ellos las perciben, pero desafortunadamente no hay con quien hablar ya que su enojo y su malestar ha poseído de la posibilidad escuchar y entender que hay otra óptica noble y positiva.

Es posible que la vida no sea tan complicada, ni tan oscura como la ven. Quizá lo que sucede no requiere de tantas explicaciones. Tampoco es necesario descubrir o encarar a los culpables y a los verdugos. Simplemente hay que aprender a reconocer que el malestar es interno y que nadie tiene la culpa del dolor o la tristeza que uno siente.

De hecho, si lo aprendieran a expresar encontrarán que hay muchas personas que los quieren y están dispuestos a ayudar o acompañarlos en su malestar.

Vivir contabilizando el dolor y recordar solo lo que causa malestar fomenta el enojo y la soledad.

La vida fluye y las cosas suceden. No hay necesidad de tener la razón siempre, cuando uno acepta que las situaciones son cambiantes, uno se puede adaptar y buscar otra visión, así… se aprende a soltar el control, el enojo y la frustración que enfadan y envenenan al alma.

Uno siempre tiene la elección, para ver los problemas o para soltar el malestar y encontrar razones para agradecer y ser feliz.

La receta

Vive la vida y sé feliz

Ingredientes:

Reflexión – introspección personal para no reaccionar sin pensar

Serenidad – calma, poder soltar los prejuicios y las expectativas irreales

Gratitud – agradecimiento por la posibilidad de vivir

Ojo noble – buscar el lado bueno y encontrar los aspectos positivos de los eventos

Determinación – elección y compromiso personal para ser feliz sin pretextos

Afirmación positiva para ser feliz

Decido ser feliz y encontrar razones para disfrutar la vida. Elijo enfocar mi atención en los eventos y las personas que me hacen sentir bien. Soy un ejemplo para los demás. Dejo fluir lo que me lastima y no me gusta. Entiendo que yo soy responsable de la forma como me siento y no tengo que buscar culpables o hacer sentir mal a los demás. La vida es tan buena, noble y positiva como yo la quiera ver.

Cómo dejar de ser un gruñón:

1. Disfrutar la vida es una elección personal. Es responsabilidad personal el poder elegir como uno desea vivir. Para vivir en armonía y ser feliz cada uno tiene el poder para elegir cómo quiere responder ante los sucesos de la vida.

2. La vida es neutral, objetiva y más simple de lo que parece. Las situaciones son lo que son, es uno la persona que las interpreta lo que sucede. Cuando se tienen pensamientos positivos o negativos y según se piensa se vive.

3. Nadie está en este mundo para sufrir o para ser perseguido, humillado o lastimado. Un ojo noble, una actitud compasiva y la autoayuda permite que uno pueda reconciliarse del mal que otros le han acusado, para no seguir cargando el dolor que intoxica.

"Así como piensas vives. Una mente sana y positiva fomenta una vida liberada del malestar y del sufrimiento."

