¿Tener o acceder?

Desde mi infancia he sentido apego por los libros. Una compulsión por acumular volúmenes de los más diversos temas. Un vivir entre páginas, como Mendel, el inolvidable personaje de Stefan Zweig. Hoy, esta propensión me ha llevado a desbordar libreros y tratar de colocar ejemplares en otras partes de la casa, en pilas y entrepaños furtivos. No es fácil, he contado con la férrea contención de mi esposa, que ve mi afición como una forma de plaga que debe mantenerse a raya. Paradójicamente, mis hijos no heredaron mi manía bibliófila. Mientras que para mí es importante tener libros en anaqueles y en mi buró, para ellos es suficiente acceder a ellos. Esto me lleva a reflexionar sobre el sentido de propiedad, a la que Zygmunt Bauman no dudaría en adjetivar: líquida.

¿Qué implica vivir sin huellas materiales? Estamos experimentando una nueva forma de posesión. Las casas con libreros, discos, aparatos de alta fidelidad o películas apiladas, son excepciones. Los hogares se reducen al sofá, la pantalla y un módem parpadeante, centinela del acceso al cielo. El adolescente que antes presumía su colección de pósters ahora presume su plan premium de Spotify. Antes mostrabas el objeto, hoy muestras la aplicación. El asombro no viene por el número de piezas, sino por el contenido disponible en la nube. De lo sólido a lo líquido. Del libro heredado, a la suscripción con fecha de vencimiento. El apego se diluye en cómodas mensualidades.

Ni duda cabe que los objetos que poseemos nos dan identidad. ¿Qué pasa ante esta corriente desmaterializadora? Ahora no importa tanto poseer como tener acceso. Ahí está la ropa de alquiler, el automóvil que nos traslada, pero no es nuestro; la playlist efímera. La identidad se construye de cosas que no nos pertenecen. Antes prestabas un disco, hoy compartes la contraseña. Conservo en bodega algunos ejemplares de mis vinilos. No los necesito para escuchar aquellas canciones que forjaron parte de mi identidad, ahora basta con abrir un programa y presionar un botón. La pregunta es ¿qué queda de nosotros cuando cerramos sesión?