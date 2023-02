The St. Regis Punta Mita Resort recibe a su nuevo Gerente

Al ser la comunidad de playa más exclusiva de la Riviera Nayarit, en Punta Mita se encuentra el lujoso The St. Regis Punta Mita Resort, donde la hospitalidad y los servicios inigualables que distinguen a los hoteles St. Regis se fusionan con un seductor ambiente natural. El resort transforma las estancias en auténticas experiencias celestiales, brindándonos aventuras al aire libre para todos los gustos, o consintiendonos con el más exquisito lujo en su spa, en la comodidad de nuestra suite o en los sabores de su deliciosa gastronomía.

The St. Regis Punta Mita Resort, el multi-premiado resort considerado por los viajeros y expertos en viajes como uno de los mejores hoteles en México, entre sus reconocimientos se están los otorgados por Forbes Travel Guide, Condé Naste Traveler, y Travel + Leisure World’s Best Awards. Ya sea que se detenga el tiempo con los tratamientos de su Rèmede Spa, que se disfrute el pasar del día en sus albercas de efecto infinito, o que se acarician los sentidos con su gastronomía, la vida en el hotel se desconecta de la cotidianidad y nos lleva a un plano más allá del terrenal. Desde su alberca se puede contemplar el mar abierto, o se puede tomar una copa de vino mientras se ven los colores del atardecer pintando el cielo. La riqueza de plantas y palmeras recuerdan la belleza de los jardines míticos, que con su espectacular formación y su vista privilegiada nos regalan una fusión entre el cielo con la tranquilidad del mar.

En este año, las buenas noticias continúan para el destino, con la incorporación de Gonzalo Güelman Ros como Gerente General. Con más de 30 años de experiencia, Güelman Ros trae toda la experiencia de su exitosa carrera en el área de la hotelería de lujo para ser el responsable de la operación del resort, así como de su posicionamiento tras la renovación del área de alberca, del restaurante familiar y de las habitaciones Ocean Front Villas, que presentan una visión moderna del legado de Los Astor, quienes fundaron la ahora icónica marca St. Regis.

Para el dedicado equipo de The St. Regis Punta Mita Resort y para el mismo Gonzalo, su incorporación abre una nueva y emocionante etapa, en la que podrá inspirar con su experiencia y su pasión por ofrecer experiencias que exudan distinción, estilo y glamur, elevando aún más la conexión emocional con los huéspedes a través del servicio personalizado insignia de St. Regis, resaltando el gran legado cultural de la zona.

Antes de incorporarse a The St. Regis Punta Mita Resort, fungió como Director General de Xala Development de RLD. Su preciso entendimiento sobre la administración hotelera y servicios de lujo es respaldado por experiencia internacional en roles de gerencia general alrededor del mundo en hoteles de prestigiadas marcas como Four Seasons Hotels & Resorts, The Ritz-Carlton Hotel Company, InterContinental Hotels Group, Conrad Hotels & Resorts and Hyatt Hotels Corporation.

En el resort, donde la excelencia y la perfección son los únicos estándares de servicios, la experiencia del nuevo Gerente General llevará las experiencia a un nuevo nivel.

https://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/pvrxr-the-st-regis-punta-mita-resort/

