En tiempos bíblicos hubo un famoso rey que dijo: NO HAY NADA NUEVO BAJO EL SOL.

Hace mucho tiempo que lo leí y me dije quizás tenga razón…

Mi vida ha seguido su curso, a medida que han pasado los años he sido testigo de los grandes avances en todos los campos del saber humano…

El progreso ha sido impresionante…

Hace unos días llegó al seno de nuestra familia mi tercer bisnieto…

Y puedo afirmar sin lugar a dudas QUE SIEMPRE HAY ALGO NUEVO BAJO EL SOL.