Tisha B’Av en Lublin: homenaje al Vidente y la memoria judía

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

El Centro “Puerta Grodzka – Teatro NN” en Lublin es una institución cultural dedicada a recordar y preservar la memoria de la comunidad judía de la ciudad, la cual fue exterminada durante el Holocausto. Aquí se honra no solo la tragedia, sino también los siglos de rica historia, cultura y religión de esta comunidad: se recuerda la vida.

Este verano, la Puerta Grodzka organiza tours temáticos caminados por Lublin, relacionados con la ciudad, la comunidad judía y su pasado.

El domingo 3 de agosto de 2025, fecha en la que cae Tisha B’Av este año, coincide también con el aniversario de la muerte del Vidente de Lublin, en 1815.



¿Quién fue el Vidente de Lublin?



El Vidente de Lublin – Yaakov Yitzhak haLevi Horowitz-Sternfeld (1745–1815) – fue un importante tzadik y líder espiritual del movimiento jasídico en Polonia. Nacido en Józefów Biłgorajski, se formó con renombrados rabinos y desarrolló un don especial para “ver” el pasado, el futuro y acontecimientos lejanos, lo que le valió el apodo de “El Vidente” de Lublin.

En la década de 1790 estableció su corte jasídica en Wieniawa, que pronto se convirtió en un centro del jasidismo polaco, atrayendo discípulos de toda la región. Más tarde se trasladó a Lublin, donde fundó una sinagoga y se convirtió en una de las figuras religiosas más influyentes de su época.

Murió en 1815 y fue enterrado en el antiguo cementerio judío de Lublin. Hasta hoy, jasidim de todo el mundo peregrinan a su tumba, dejándole notas de oración (kvitlech) y manteniendo viva su memoria y legado espiritual.

Enseñanzas del Vidente de Lublin:

La oración puede cambiar el destino y acercar a Dios.

Servir al Creador con alegría es superior a la tristeza religiosa.

Poseía visión espiritual, capaz de “ver” almas, pasado y futuro.

Sus enseñanzas están recopiladas en Torat HaChozeh MiLublin.

Una historia que ilustra sus poderes cuenta que un día, un hombre rico vio a un shamés corriendo por Wieniawa, llamando a la gente a la oración matutina. Al llegar a la casa del rabino Jacob, el tzadik le pidió que esperara, trajo un cuenco con agua y le indicó que se lavara las manos. El shamés obedeció y agradeció repetidamente. Había salido de su casa sin realizar la ablución ritual, pero el “Vidente” lo percibió antes de que se dijera una sola palabra.

En vísperas del aniversario de su muerte, cerca de 200 habitantes locales de Lublin participaron en el tour gratuito “Los rastros del Vidente de Lublin”, dirigido por Agnieszka Mieszwa, hebraísta y especialista en estudios culturales, dedicada a la educación sobre el Holocausto y el patrimonio judío de la ciudad.

El tour comenzó en la Puerta Grodzka, que simboliza el axis mundi, el centro de un mundo que ya no existe: el barrio judío. Representa también la conexión entre dos mundos – el judío y el cristiano – que coexistieron en la misma ciudad.



Al pasar por el Castillo de Lublin y la plaza del castillo, se habló de la vida del tzadik, de sus visiones y de su presencia hasta nuestros días en la geografía y simbología de Lublin. La plaza del Castillo, diseñada y construida después de la Segunda Guerra Mundial, tiene la forma de un ojo cuando se ve desde arriba: el ojo del tzadik, el vidente de Lublin. De igual manera, el logotipo actual de la ciudad incluye en el centro ese ojo, reflejando la importancia de su legado hasta hoy.

Se hizo una parada en el lugar donde alguna vez estuvo la casa de Yitzhak Horowitz, en lo que fue la calle judía más importante de Lublin, Szeroka 28. Hoy solo quedan unas escaleras y una escultura de un león a los pies del castillo.

La multitud de cientos de personas caminó junta por donde alguna vez estuvo la Gran Sinagoga de Maharshal y se dirigió al antiguo cementerio judío de Lublin, donde se encuentran algunas de las matzevot más antiguas. Allí está enterrado el Vidente de Lublin, bajo una matzeva monumental y colorida, protegida por una reja de metal. Judíos de todo el mundo, especialmente jasídicos, visitan esta tumba y dejan sus oraciones escritas en papel.



El Vidente enseñaba a vivir con alegría y disfrutar de la vida. Sin embargo, falleció en el día más triste del calendario judío: Tisha B’Av. Por ello, en su aniversario los judíos no pueden visitar su tumba ni celebrar su vida como él hubiera deseado, aunque lo hacen en otras fechas. En este 210º aniversario de su fallecimiento, recordamos su historia y la de la comunidad judía de Lublin.



Lo más impresionante del paseo fue la gran participación de habitantes locales interesados en la historia judía, y la calidad de la narrativa y la interacción de la guía. Es evidente que en Lublin la memoria judía sigue viva, gracias a locales que reconocen que sin comprender y recordar esa historia no es posible entender la historia polaca en su conjunto.

Desde julio, la Puerta Grodzka realiza estos recorridos en polaco. Los relacionados con la historia judía han sido:

“Lublin judío tras la liberación” – Recorrido por lugares donde, tras 1944, renació la vida judía: instituciones, medios y cultura.

“Lublin en fotos de Max Kirnberger” – Visita a los restos de la antigua zona judía en Podzamcze, con fotografías a color tomadas durante la II Guerra Mundial.

Próximos recorridos:

“Septiembre de 1939 en fotos” – Historia del bombardeo de Lublin y la II Guerra Mundial.

“Lublin en los recuerdos de Krystyna Modrzewska” – Paseo biográfico de la escritora judía-católica, visitando sitios de su infancia.

Más información sobre la vida del vidente de Lublin en inglés: https://teatrnn.pl/lexicon/articles/the-seer-of-lublin-yaakov-yitzhak-halevi-horowitz-sternfeld/