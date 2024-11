Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Tolerancia a la frustración..

Recuerdo como hace años hablaba de uno de mis hijos y comentaba que se creó con los Nintendos y juegos de computadora donde la recompensa venía de forma inmediata haciendo que en la vida el quisiera que sucediera de igual forma. Y oh sorpresa , la vida no es así, de hecho me di a la tarea de hacerle algunas situaciones más difíciles, de manera que se fuera entrenando para enfrentar la realidad donde lo que uno quiere que suceda a veces sucede después de mucho tiempo, o incluso nunca sucede.

Hoy viviendo esta pandemia me enfrento a una realidad ( que estoy seguro es la de muchos ) donde queremos que las cosas vuelvan a su cause normal y de nuevo la sorpresa de que las cosas no son como uno las imagina y a veces ni cerca están.

El aspecto económico nos constriñe a muchos, la situación de salud donde vemos a tanta gente sufriendo y en muchos casos perdiendo la batalla. Sueño y vuelvo a soñar, espero y vuelvo a soñar y no veo una solución pronta. Esto me lleva a tener que trabajar en mi yo interior, en el yo que quiere que las cosas sucedan pero que ve que no suceden.

La calma debe ser lo que prevalezca en momentos tan dificiles, debemos entender que esta situación no terminará pronto y que seguirá mostrándonos una película que en muchos casos ni “ Hitchcock “ la imaginó.

Hagamos lo propio, trabajemos en lo que si está en nuestras manos, tengamos “Fe” que también esto pasará -¿cuando no lo se? – pero no claudiquemos. Sigamos enfocados, trabajemos hacia adentro, no nos peleemos con el tiempo porque no es nuestro, el tiempo es de alguien más y no se siquiera si lo podamos entender.

El trabajo es personal, es de cada día, cada momento, cada minuto, es difícil, pero tiene lo que nosotros queremos que tenga , esperanza, luz, un faro a lo lejos, pero sobre todo que tenga un aprendizaje y mucha, mucha tolerancia a la frustración.

Avi Bleier