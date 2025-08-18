Tora y enseñanza. Reflexión.

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

“Deberás saber en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, así el Eterno tu D’os te disciplina”.

Deuteronomio, Ékeb, 8-5

Enseñanza.

En cierta ocasión, una persona muy religiosa me dijo: ” No sé confunda, la Torá es muy profunda”.

Y cuando hay partes de la misma, intento resumir u obtener el extracto de aquello que entiendo se nos quiere mensajear.

Llegados a este punto, viene a mi mente las palabras de mi madre Aida K. de Daitch Z”L (Maestra de Hebreo e idioma Ydish) quien insistía que la Torá es en hebreo הוראה y en fonética es hora’a o enseñanza.

Enseñanza de vida.

Y esta palabra clave se me adelanta en mi cabeza, al abordar cualquier tópico o precepto o mandamiento.

En el capítulo leído el último Shabat hay palabras clave o versículos clave, que son nuestro GPS en este siglo y en los anteriores.

La caja chica.

En el judaísmo todo es servicio a la divinidad. Y en esta observancia todas las mitzvot (mandamientos)grandes o pequeños tienen un valor cuya magnitud o peso en el cielo, en verdad desconocemos

Reflexión final

El cumplimiento ritual no debe estar desconectado de la responsabilidad social. La protección de los pobres y el resguardo hacia las viudas y los huérfanos.

La sensibilidad y la Justicia hacia el prójimo.

Se trata de las dos caras de una misma moneda.

Este capítulo o sección de la Torá nos lo señala más adelante.

Shavua Tov.

Dr Natalio Daitch

Buenos Aires-Argentina