Trastornos alimentarios: un desafío creciente y la apuesta de APTA por una formación integral

En México y el mundo, los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) como la anorexia, la bulimia y el trastorno por atracón han ido en aumento, especialmente entre adolescentes y jóvenes adultos. Más allá de la alimentación, estas condiciones afectan la salud física y emocional, y tienen un fuerte impacto en la vida familiar y social.

Atenderlos requiere algo más que una sola disciplina: se necesita la mirada conjunta de médicos, psicólogos, nutriólogos y terapeutas. Bajo esa premisa, la asociación APTA ha diseñado un Diplomado en TCA que busca capacitar a los profesionales de la salud en un abordaje integral, sumando la perspectiva médica, nutricional, psicológica y sociocultural.

Una formación interdisciplinaria

El diplomado, que se impartirá de manera virtual en vivo a través de Zoom, se desarrollará entre el 20 de agosto de 2025 y el 22 de julio de 2026. Consta de 180 horas distribuidas en seis módulos, en los que se abordarán desde los aspectos médicos y psiquiátricos hasta los análisis psicoanalíticos de la imagen corporal, pasando por el manejo nutricional y la influencia de factores sociales y culturales.

Entre los especialistas que participarán se encuentran el Dr. Daniel Martínez, la psicoanalista Deborah Arakindji, las nutriólogas Karen Betech y Lila Bellizzia, así como las docentes Paola Hamui, Sharon Arakindji y María Salamanca, quienes aportarán sus distintas visiones sobre los TCA.

¿Por qué es importante?

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, los trastornos alimentarios afectan cada vez a más jóvenes y tienen consecuencias graves: alteraciones metabólicas, complicaciones cardíacas y un profundo deterioro en la salud mental.

Frente a este panorama, la formación continua de profesionales resulta clave. “No basta con atender los síntomas; es necesario comprender la complejidad del fenómeno y ofrecer un tratamiento integral”, señalan desde la organización.

Detalles del programa

Duración: 11 meses (20 de agosto 2025 – 22 de julio 2026)

11 meses (20 de agosto 2025 – 22 de julio 2026) Modalidad: Virtual en vivo (Zoom)

Virtual en vivo (Zoom) Horario: Miércoles de 9:00 a 13:00 horas (CDMX)

Miércoles de 9:00 a 13:00 horas (CDMX) Costo: Inscripción $4,200 MXN / Mensualidad $4,200 MXN

Inscripción $4,200 MXN / Mensualidad $4,200 MXN Dirigido a: Psicólogos, nutriólogos, médicos y terapeutas interesados en profundizar en

La invitación sigue abierta para quienes quieran inscribirse. Los organizadores destacan que se trata de una oportunidad para mejorar la práctica profesional y contribuir a la detección y tratamiento oportuno de los TCA.

Más información puede encontrarse en nuestras redes sociales: @APTA.mx.