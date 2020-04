Daniela Mansur, soy diseñadora gráfica, artista, mamá de dos criaturas que revolucionan mi vida y me motivan a dar lo mejor de mí todos los días, mi esposo es mi mejor amigo, mi apoyo y seguidor de todas mis locuras. Soy creativa por naturaleza y por elección, me gusta crear, transformar cualquier elemento y hacerlo algo único y funcional. Hace 2 años me metí a estudiar un diplomado de terapia de arte, donde conocí una manera diferente de comunicación y de expresar mis emociones por medio del arte para transmitir sentimientos sin necesidad de palabras. Ese año se celebraban los 70 años del viaje de “La marcha de la vida”, así que mi papá, mi hermano mayor y yo decidimos irnos juntos. Sin duda fue una experiencia muy significativa y un recorrido que cambió mi óptica hacia el mundo. Fue un viaje lleno de aprendizajes, vivencias y sentimientos que yo no pude transmitir en palabras, pero si en dibujos. Desde México llevaba la idea de hacer un diario, no sabía bien como lo haría, ni que pondría en esas páginas en blanco sólo me lleve material y una bitácora. El primer día que estuvimos en Varsovia, llegamos a un templo que había sobrevivido, ahí en la tiendita del templo compre una libreta que estaba escrita en Idish, las páginas del interior color café esperaban para ser llenadas de tinta, pintura y sentimientos que solo fui capaz de transmitirlos en esas páginas y hoy quiero compartirlas con ustedes. Es un diario que empieza con la muerte en Polonia y continua hasta la vida en Israel. Los que no han ido a “la marcha”, por favor en el momento que crean oportuno, vayan. Sí es un recorrido muy impactante y doloroso pero también es necesario que conozcamos la historia, tanto que NUNCA más nos vuelva a pasar. AM ISRAEL HAI