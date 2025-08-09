TU BEAV Una reflexión de Agradecimiento y Tefilá.

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Una reflexión de Agradecimiento y Tefilá.

_Queridas Jóvenes y Mujeres:_

Se acerca una fecha especial, única por su significado de amor y conexión: TU beAv 🤍, que es hoy con el favor de D-s.

🤍 Un día propicio para pedir pareja, zivug hagun, amor y conexión en nuestras vidas y la de nuestros seres queridos.

🤍 Un día que las Tefilot se reciben con mucho amor por Hashem, que nos ama tanto y nos consiente día a día con Sus bondades.

🤍 Queremos agradecer un nuevo día, la respiración, el techo, una cama cómoda, la comida, la familia, nuestros talentos, trabajo, la salud que tenemos y tantas bendiciones que Él nos da a cada momento, que son puros regalos de Hashem.

🤍 Agradecemos por todos los milagros y salvaciones que hemos presenciado desde que nacimos, hasta hoy en Israel y el mundo. Gracias Hashem por tu amor, cuidado y protección aún en los momentos más oscuros.

🤍 También estamos llenas de gratitud a Hashem y a todas las 👏 ponentes y 🥰colaboradoras por tener un proyecto hermoso de mujeres de habla hispana: *VIP Mujer Judía Hoy 💜*, que nos une día a día, con el corazón, nos regala motivación y bellas enseñanzas, por más de 7 años🎊 consecutivos.

🤍 Podemos aprovechar este día y cada momento, para pedir a Hashem por lo que necesitamos y Él nos está escuchando. En la parashá Vaetjanan, aprendemos el poder de rezar a Hashem. Moshe no se rindió, aún después de pedir 500 veces siguió orando hasta que Hashem le dijo en el rezo 515 ya no me pidas más, pues es tan poderosa tu Tefila que tendré que dejarte entrar a Israel.

ויתפלל significa “construir” explica Rashi.

La Tefilá no son solo palabras. El rezo construye, edifica, crea. El poder de la Tefilá transforma y trasciende, aunque no lo veamos en el momento, crea protección, trae salud y bendiciones no solo a nosotros sino al mundo entero. Abraham pidió un hijo a Hashem, sabiendo que su esposa era estéril, y Hashem le dio generaciones y bendiciones y así con las matriarcas y a lo largo de la historia hemos visto milagros de la tefilá.

Por esta fecha especial, querida amiga, BH lanzamos un servicio de pedidos, personalizados a tus necesidades, donde una persona en Eretz Israel, el lugar más sagrado del mundo hará Tefilá y te mencionará en el Kotel y kivre Tzadikim.

Puedes pedir para ti y tus seres queridos.

*Checa en el catálogo de nuestro WhatsApp VIP MUJER JUDÍA HOY 💜* los detalles.

⬇️ ¡B”H enviaremos link 🔗 pronto, comparte a tus amigas y seres queridos, y te deseamos muchas berajot siempre!

Shabat Shalom 💐

_Gracias Hashem porque todo lo que viene de TI es pura bondad y favor hacia nosotros._

