¿Doctor, que tiene mi mamá ? Doctor, dígame que se va a poner bien ? Doctor, ¿es urgente operar o hay alguna otra alternativa ? Doctor, por favor que no sufra, no lo merece. Doctor, ¿a qué hora puede venir, la veo muy mal?

Así podría seguir y seguir un libro entero; ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido estas preguntas? Cuántos de nosotros queremos que nos respondan aquello que queremos escuchar, aunque muchas veces no sea la verdad. Cuantas veces dentro de nosotros no nos hemos dicho, “no, esto no puede estar pasando, esto es una pesadilla"...

No sabes, me recibió y me lo dijo de una forma que no se vale, ¡tan siquiera lo hubiera dicho más suave! ¿Qué te dijo ? Que no era urgente, que cuando mi empeine perdiera fuerza tenia 2 horas para operarme o difícilmente podría volver a caminar.

“Ese Doctor no tuvo tacto pero me fue muy bien en la operación y mira, después de tanto dolor volví a caminar derecho”, “a mi me trató increíble”, “le tuvo una paciencia a mamá como si fuera su hijo”.

Ay, doctora gracias por venir tan tarde, ¿Cuánto le debo? Doctor, gracias por salvar a mi papá “, Doctor, se lo encargo mucho, cuídelo por favor....

Humanos, difíciles, secos, dulces, atentos, cansados, preocupados, todo esto y más, ¿acaso importa cuando de salvar una vida o curarnos se trata ?

La verdad es que sí y no, queremos todo y se vale, queremos un trato humano aunque a veces tanto sufrimiento los puede volver poco humanos. No debe ser nada fácil mantenerse sin llorar después de dar tantas veces las noticias difíciles y ver llorar a quienes tienen enfrente. No debe ser sencillo ver sufrir a otros una y otra vez sin que te afecte e imagino deben formar un escudo, una coraza que los proteja de tanto sufrimiento.

Dichosos aquellos que tenemos el privilegio de toparnos con aquellos médicos que a pesar de tener una de las especialidades más difíciles pueden mantenerse humanos, sensibles al dolor de quien tienen enfrente. Todos nosotros hemos estudiado para nuestra mejor versión en la vida, hemos estudiado para ser alguien en la vida, pero ellos además de ser alguien se vuelven muchas veces “ángeles," enviados del cielo para hacer lo que muchos de nosotros, aún estudiando mucho, -muchísimo incluso-, no podríamos hacer.

La próxima vez que llames a deshoras, la próxima vez que estes en consulta, la próxima vez que gracias a Dós tengamos una próxima vez, agradezcamos a la vida y a ellos por estar en la nuestra, por ser quienes son, y por supuesto a quienes, aún con todo lo que conlleva e implica, son: Tu Doctor, Su Doctor; Mi gran y bendito Doctor.

A todos ustedes por todo y más.. ¡Muchas gracias!