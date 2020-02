Diario Judío México - Tu mucho me mereces

Pues siempre me agradeces

A pesar que escribo-boludeces-

Que las lea -me permitieses

———2———–

Dices que no son sandeces

Que de escribir tu no me dejes

No ves en mi interés

Solamente que yo entendiese

Tan mal no escribo yo viese

———3————

Pasa que a mí me parece

A veces tú me enloqueces

Y me halagas con creces

Espero que no te ofendiese

Pero tu-te acuestas con -ese-

———4————-

Bueno basta de idioteces

Quiero me entendieses

En mi vida-no te metieses

Aunque mucho- tu reces

De mi por fin tu- te abrieses

Que así sea- tu pudieses.

[email protected] Argentina