Diario Judío México - El Ministro de Defensa de Turquía Hulusi Akar, desafió la soberanía de Grecia en sus islas en el mar Egeo, diciendo en dos entrevistas muy recientes que Grecia le había dado armas a 16 islas en violación a los acuerdos pertinentes. El gobierno griego reaccionó diciendo: «Es al menos hipócrita que un país viole sistemáticamente la integridad territorial, soberanía y derechos soberanos de casi todos sus países vecinos… al invocar las leyes del derecho internacional».

Ministro de Defensa turco Hulusi Akar: «Grecia le ha dado armas a 16 de ellas en contra de los acuerdos»

En una declaración realizada el 23 de enero Akar dijo: «A pesar de que estas islas poseen estatus no-militar, Grecia le ha dado armas a 16 de ellas contrario a los acuerdos. Esperamos que Grecia se comporte de acuerdo a las leyes del derecho internacional, a los acuerdos que ha firmado y a las buenas relaciones de vecindad… No seremos usurpados de ninguna manera en lo absoluto. Esto no es ninguna amenaza, sino nuestro decir que estamos a favor de la buena vecindad y no es ninguna debilidad. En este momento, ni en el mundo ni en la historia existe un país cuyas aguas territoriales son seis millas [náuticas] y su espacio aéreo son diez millas [náuticas]. Nos enfrentamos a tal extravagancia. Ellos están tratando de introducir esto a la opinión mundial como si fuese realidad. Estamos defendiendo nuestro derecho sobre este tema».[1]

Ministro de Defensa turco Hulusi Akar (fuente: Sozcu.com.tr).

Gobierno turco: Las aguas territoriales son seis millas náuticas en el mar Egeo, 12 en los mares Mediterráneo y Negro

Si bien la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 amplía las aguas territoriales de un país de seis a 12 millas náuticas desde su costa, Turquía no es parte en esta convención. El gobierno turco reconoce sus propias aguas territoriales como las aguas a seis millas náuticas de su costa en el mar Egeo y a 12 millas náuticas de su costa en el mar Mediterráneo y el mar Negro.[2] Si Turquía reconociera las aguas territoriales de Grecia como aquellas que se encuentran a 12 millas náuticas de la costa de Grecia, las numerosas islas griegas en el mar Egeo pondrían gran parte de ese mar bajo el control griego.

Cancillería griega: «Es al menos hipócrita para un país que viola sistemáticamente la integridad territorial… de casi todos sus países vecinos… invocar las leyes del derecho internacional»

También el 23 de enero, la cancillería griega emitió una declaración, diciendo: «Es al menos hipócrita para un país que viola sistemáticamente la integridad territorial, la soberanía y los derechos soberanos de casi todos sus países vecinos – un país que amenaza con ir a la guerra con su vecino y aliado si este ejerce sus derechos legales, un país que anuncia su violación al embargo de armas de la ONU a Libia – a que invoque las leyes del derecho internacional. Es de esperar que este país no se dé cuenta de que sus vecinos están obligados a tomar todo tipo de medidas en su defensa legal en todo su territorio, a pesar del hecho de que este derecho está consagrado en la Carta Magna de las Naciones Unidas, el verdadero evangelio de las leyes del derecho internacional. Y seguimos preocupados por el hecho de que la acción tomada por comunidad internacional de instar constantemente a Turquía a respetar las leyes del derecho internacional caen en oídos sordos».[3]

Akar discutió nuevamente el tema de las islas griegas en una entrevista realizada el 9 de febrero: «El enfoque de Grecia sobre el tema hace que sea más difícil resolver los problemas en terreno común. Dieciséis de las 23 islas han sido armadas desde 1936, en contra de los acuerdos. Al mismo tiempo, de una manera que no se ve en ninguna parte del mundo hoy o en el pasado, a pesar de que sus aguas territoriales se extienden seis millas, afirma que su espacio aéreo es de diez millas. Esto no va de acuerdo a la razón».

El coronel retirado y ex-secretario general del Ministerio de Defensa de Turquía Ümit Yalım, comentó sobre la declaración de Akar realizada el 23 de enero, diciendo que Grecia había desplegado unidades militares de batallones o regimientos en 15 de las islas a las que Akar se había referido. Yalım enumeró las 15 islas como Thasos, Samothrace, Agios Efstratios, Psara, Ahikerya, Patmoz, Leipsoi, Leros, Kalymnos, Astypalaia, Nisyros, Symi, Tilos, Karpathos y Meis.[4] En el pasado, Yalım ha citado acuerdos históricos para decir que tres cuartas partes de la isla de Creta, así como también otras 14 islas, islotes y acantilados ahora «bajo ocupación» de Grecia de hecho, le pertenecían a Turquía.[5]

Yalım dijo que Grecia había desplegado regimientos o batallones en 15 de las islas que Akar mencionó.

[1] Sozcu.com.tr/2020/gundem/hulusi-akar-yunanistan-16-adayi-anlasmalara-aykiri-olarak-silahlandirdi-5583614, 23 de enero, 2020.

[2]Tarimorman.gov.tr/ABDGM/Belgeler/%C4%B0DAR%C4%B0%20%C4%B0%C5%9ELER/Uzmanl%C4%B1k%20Tez%20

Eyl%C3%BCl%202015/Cagla%20Tozlu.pdf, septiembre, 2015.

[3] Mfa.gr/en/current-affairs/statements-speeches/ministry-of-foreign-affairs-announcement-on-statements-from-the-leadership-of-the-turkish-ministry-of-defence.html 23 de enero, 2020.

[4] Odatv.com/iste-hulusi-akarin-tepki-gosterdigi-fotograflar-23012042.html, 23 de enero, 2020.

[5] Véase la serie de MEMRI Despacho Especial No. 8403 – Ex-secretario general del Ministerio de Defensa de Turquía escribiendo antes de la visita del Presidente turco Erdoğan en diciembre, 2017 a Grecia: «Grecia debe evacuar inmediatamente y rendir ante Turquía tres cuartos de la isla de Creta» y cinco islas que la rodean (Material de archivo), 10 de diciembre, 2019.