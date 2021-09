La clase comienza el 5 de octubre de 5:30 p.m. a 6:45 p.m. Matrícula: $ 375

Miembros del YIVO & Yiddish Book Center: $ 300 **

Estudiantes: $ 200 (Deben registrarse con una dirección de correo electrónico universitaria válida)

Esta clase está copatrocinada por el Yiddish Book Center.

Este es un seminario en línea en vivo que se lleva a cabo semanalmente en Zoom. La inscripción estará limitada a unos 15 estudiantes. Todos los detalles del curso (enlace de Zoom, programa de estudios, folletos, etc.) se publicarán en Canvas. Los estudiantes tendrán acceso a la clase en Canvas después de registrarse para la clase aquí en el sitio web de YIVO. Esta clase se llevará a cabo en yiddish e inglés.

Instructora: Anita Norich

¿Quién debería tomar este curso?

Este grupo de lectura está diseñado para aquellos que pueden leer yiddish cómodamente (en voz alta) o que no quieren leer en voz alta pero pueden entenderlo cuando se les lee. Todos los textos se leerán en yiddish.

Descripción del curso:

Esta clase leerá obras en prosa escritas en Estados Unidos, comenzando con una novela accesible de Kadya Molodovsky: Fun Lublin biz Nyu-york . Otras opciones se guiarán por el interés de los estudiantes. Después de registrarse para este curso, los estudiantes pueden enviar sugerencias o preferencias sobre lo que leerá la clase enviando un correo electrónico al instructor a norich@umich.edu . Las lecturas para esta clase se proporcionarán en yiddish y las discusiones serán en yiddish e inglés.

Materiales del curso:

Los materiales se distribuirán digitalmente para que los estudiantes puedan leerlos con anticipación.

Anita Norich es profesora colegiada de estudios judaicos e ingleses de Tikva Frymer-Kensky en la Universidad de Michigan. Es autora de Writing in Tongues: Yiddish Translation in the 20th Century (2013), Discovering Exile: Yiddish and Jewish American Literature in America during the Holocaust (2007), The Homeless Imagination in the Fiction of Israel Joshua Singer (1991); y coeditor de Languages ​​of Modern Jewish Cultures: Comparative Perspectives (2016), Jewish Literatures and Cultures: Context and Intertext (2008), y Gender and Text in Modern Hebrew and Yiddish Literatures(1992). Ella traduce literatura yiddish y enseña, da conferencias y publica sobre una variedad de temas relacionados con las culturas judías modernas, el idioma y la literatura yiddish, la literatura judía estadounidense y la literatura del Holocausto.