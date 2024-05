Un acontecimiento histórico sin precedentes en perspectiva

De la forma más clínicamente objetiva y estadística, el Estado nazi orquestó el intento de asesinato en masa de toda persona que tuviera al menos tres abuelos judíos. Los judíos fueron condenados a muerte simplemente por haber nacido judíos. Los nazis intentaron asesinar a los 17 millones de habitantes judíos vivos en 1939, dondequiera que ellos o sus aliados pudieran detenerlos en todo el mundo. Todos los demás ejemplos de genocidio se cometieron en un área específica, incluso si el territorio hubiera sido bastante grande, mientras que el asesinato de judíos se convirtió en un objetivo universal.

Para los dirigentes nazis, los judíos eran una fuerza satánica que controlaba tanto Oriente como Occidente y representaba una amenaza física para la nación alemana. Los judíos eran un cáncer, un virus peligroso, un bacilo que, si no se controlaba, les permitiría dominar el mundo por completo. Los nazis razonaron que no había manera de detener esta supuesta conspiración judía internacional, excepto destruir físicamente a cada hombre, mujer y niño judío. Judíos. Hitler creía que no hacerlo “no conduciría a un tratado de Versalles sino a la destrucción final, de hecho, a la aniquilación del pueblo alemán”.

La obsesión de Hitler por los judíos

La obsesión de Hitler con los judíos se ilustra vívidamente en el volumen uno de “Mein Kampf”, donde describió a los judíos en términos muy claros: “El judío es como un gusano en un cadáver en descomposición, es una plaga peor que la Peste Negra del pasado”. veces, un germen es portador si es del peor tipo; el eterno germen de desunión de la humanidad; el dron que se insinúa en el resto de la humanidad; la araña que lentamente chupa la sangre de las personas por sus poros; la manada de ratas peleando sangrientamente entre ellas; el parásito en el cuerpo de otros pueblos; el parásito típico; un esponjante que, como un bacilo dañino, sigue propagándose; el eterno chupasangre; el parásito de los pueblos; el vampiro del pueblo”. Prácticamente todos estos términos son de parasitología; el judío estaba aislado del resto de la humanidad; y “el uso del lenguaje sugiere los métodos de su eliminación”.

En la Charla de Mesa de Hitler del 22 de febrero de 1942, Hitler le dijo a Heinrich Himmler: “El descubrimiento del virus judío es una de las mayores revoluciones que ha tenido lugar en el mundo, la batalla en la que estamos inmersos hoy es una del mismo tipo como la batalla librada, durante el siglo pasado, por [Louis] Pasteur y [Robert] Koch. ¡Cuántas enfermedades tienen su origen en los judíos! Sólo recuperaremos nuestra salud eliminando al judío. Todo tiene una causa; nada llega por casualidad”.

El historiador Jeffry Herf explica que uno de los objetivos fundamentales de la guerra fue la “eliminación” (Beseitigung) de los judíos europeos mediante el exterminio, como lo describió el historiador Peter Longerich en “La orden no escrita: el papel de Hitler en la solución final”. Los nazis definieron esta política como “defensa contra los judíos” u “hostilidad hacia los judíos” (Judengegnerschaft), mientras que se describían a sí mismos como Judengegner (“adversarios del judío”).

Herf dijo que para asegurarse de que el público alemán entendiera que los judíos eran responsables de la guerra, los funcionarios nazis dejaron esto claro: “Al desencadenar esta guerra, los judíos del mundo juzgaron completamente mal las fuerzas a su disposición. Ahora está sufriendo un proceso paulatino de aniquilación que nos había previsto y que habría desatado contra nosotros sin dudarlo si hubiera tenido el poder para hacerlo. Ahora está pereciendo a causa de su propia ley: ojo por ojo y diente por diente.

“En esta disputa histórica, cada judío es nuestro enemigo, ya sea que vegete en un gueto polaco o se deshaga de su existencia parasitaria en Berlín o Hamburgo o toque las trompetas de la guerra en Nueva York o Washington. Por su nacimiento y raza, todos los judíos pertenecen a una conspiración internacional contra la Alemania nacionalsocialista. Desean su derrota y aniquilación y hacen todo lo que está a su alcance para ayudar a lograrlo”.

¿Creían realmente los nazis en las teorías raciales que defendían?

En los miles de documentos de guerra y en memorandos privados, como los que se encuentran en los diarios de Joseph Goebbels, no se encuentra ninguna prueba de que Adolf Hitler, Joseph Goebbels, Jacob Otto Dietrich (que fue jefe de prensa del régimen nazi) o cualquier otro de su personal, tenían la más mínima duda sobre lo que escribían, o consideraban sus declaraciones antisemitas como una estrategia cínica para engañar al público ingenuo y fácilmente engañado. Por muy brillantes o astutos que fueran estos hombres, estaban tan obsesionados con su ideología racial que distorsionaba profundamente su percepción de la realidad, señaló Herf.

Esta fijación por destruir al pueblo judío se puede ver en el Testamento político de Hitler. En su última comunicación con el pueblo alemán, escrita el 29 de abril de 1945, a las 4 de la mañana, justo antes de que él y su amante Eva Braun se suicidaran, Hitler confesó: “Sobre todo, encargo a los dirigentes de la nación y a sus seguidores la estricta observancia de las leyes raciales y con resistencia despiadada contra los envenenadores universales de todos los pueblos, la judería internacional”.

Justificación para asesinar a todo hombre, mujer y niño judío

El fallecido historiador alemán Helmet Krausnick añadió que en un discurso pronunciado el 16 de octubre de 1943 ante el Reichsleiter (el segundo rango político más alto del Partido Nazi, NSDAP, después de la oficina de Hitler) y Gauleiter, líderes regionales del partido nazi, sobre la necesidad de asesinar a todas las mujeres y niños judíos, Heinrich Himmler, jefe de las SS, dijo que no habría estado “justificado deshacerse de los hombres (en otras palabras, hacer que los mataran) sólo para permitir que sus hijos crecieran”. vengarse de nuestros hijos y nietos. Tenemos que decidirnos, por difícil que sea, que esta raza debe ser borrada de la faz de la tierra”.

Cualesquiera que sean las reservas iniciales que pudieran haber habido sobre el asesinato de mujeres y niños judíos, como sugiere el discurso de Himmler, esta vacilación no impidió que los aproximadamente 3.000 Kommandos de los Einsatzgruppen (cuatro unidades móviles de matanza) los mataran como parte de su misión de aniquilar a los judíos. Gitanos, funcionarios comunistas y cualquiera que fuera considerado enemigo del régimen nazi en el frente oriental. Esta zona se extendía desde Estonia en el norte hasta Crimea y el Cáucaso en el sur.

Una nota final

El politólogo Raúl Hilberg observó que la singularidad de la Shoá le planteaba un desafío ya que “ninguna literatura podría servirme de ejemplo. La destrucción de los judíos fue un hecho sin precedentes, un acto primordial que no había sido imaginado antes de estallar. Los alemanes no tenían ningún modelo para sus hechos y yo no tenía ninguno para mi narrativa”.

Aunque no predijo el Holocausto, Sigmund Freud comprendió cuán precaria se había vuelto la vida cuando en “La civilización y sus descontentos”, publicado por primera vez en 1930, dijo: “La cuestión fatídica para la especie humana me parece ser si y para qué. en qué medida su desarrollo cultural logrará dominar la perturbación de su vida comunitaria causada por el instinto humano de agresión y autodestrucción”. Su preocupación era que “los hombres han adquirido el control sobre las fuerzas de la naturaleza hasta tal punto que con su ayuda no tendrían dificultad en exterminarse unos a otros hasta el último hombre. Ellos lo saben y de ahí proviene gran parte de su malestar actual, su infelicidad y su estado de ansiedad”.

El Dr. Alex Grobman es académico residente principal de la Sociedad John C. Danforth, miembro del Consejo de Académicos para la Paz en el Medio Oriente y miembro del consejo asesor de la Conferencia Nacional de Liderazgo Cristiano de Israel (NCLCI). Ha escrito varios libros, guías académicas y artículos sobre el Holocausto. También ha dirigido centros del Holocausto en St. Louis, MO. y Los Ángeles. Vive en Jerusalén.