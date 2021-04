Escuchar el álbum electropop yiddish de Maria Ka, "Di Arumike Velt" [The Surrounding World], fue para mí como escuchar música de un universo paralelo.

No solo son las canciones en yiddish sobre la era del coronavirus y los problemas que enfrentan las mujeres en la Polonia de la década de 2020, sino que la música en sí no se parece a nada que haya escuchado en el idioma. Maria Kawska, residente millennial de Gdansk, que graba bajo el nombre artístico de Maria Ka, tiene un sonido único que incluye elementos de música electrónica de baile, europop, rock alternativo y cold wave. Tocando la guitarra eléctrica, el piano y el teclado, hace un amplio uso de una máquina de bucle.

A pesar de los ritmos psicodélicos que a menudo alcanzan un crescendo palpitante, las letras en yiddish son claras. "Di Arumike Velt", lanzado en agosto pasado, muestra el talento de Maria Ka como letrista. Sus versos parecen simples al principio, pero muchos están compuestos de pareados que, tal vez como era de esperar para un estudiante de psicología, funcionan como acertijos autónomos. En "Di Arumike Velt" [el mundo circundante], la canción principal del álbum, por ejemplo, canta: "Tsvey zaytn hot mayn velt / di kranke un gezunte / vi mayne tsvey hent" [en su traducción: two faces has my world / el enfermo y el sano - dos, como dos son mis manos].

Fue durante sus estudios de pregrado en la Universidad Jagellónica de Cracovia cuando Maria Ka se enamoró del yiddish. Criada en un hogar musical y habiendo actuado en polaco e inglés desde que era una niña, pronto agregó canciones yiddish a su repertorio.

"Debido a mi origen judío, el idioma está cerca de mi corazón", me dijo por Zoom.

Continuó en Estudios Judíos, completando una tesis de maestría sobre el papel de la mujer en el cine yiddish. El tema inspiró sus primeras canciones en yiddish, que escribió para acompañar la histórica película muda de 1924 "Tkies Kaf" [The Vow], precursora de "The Dybbuk".