Soy una respuesta muy humana…

Cicatrizó las heridas del espíritu…

Aún así los valores humanos siempre permanecen…

En mi encuentro con la memoria está a veces se reduce…

A veces puedo generar amnesia, pero pasajera…

No recuerdo que la vanidad no tiene ningún valor…

Me gustaría recordar siquiera en parte los libros que he leído…

Por ahí alguien pregunta

-¿Quién es?

-No te oí bien.

-¿Qué de quién se trata?

-Se trata del OLVIDO.