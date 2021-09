Me acompaña en mi diaria oración…

Al tratar de razonar es mi aliado…

Resulta ser un apoyo para mi pensamiento…

Al estudiar siempre va conmigo…

Es mi ayuda en mis reflexiones…

Para amar siempre está ahí…

En su compañía me busco y me encuentro…

Por ahí alguien pregunta:

-¿Quién es?

-No te oí bien.

-¿De quién se trata?, alzando la voz.

-Se trata de el SILENCIO.