Konosko Shimon Geron des de 2008. Es un hombre ekstraordinaryo en su modestiya i su immenso ser de ver lo mas possivle de payizes i lugares en muestro viejo mundo, sin saver lo ke es impossibilitad, kanserya, una dedikasyon sin limitos a su famiya, a su echo i a sus viajes….

Nasyo en un chiko kanton de los Balkanes, i bebiko dayinda, vino kon sus paryentes fina Istanbul ande la famiya se instalo en el baryo judyo de Galata kon un padre muy hazino de la Tuberkuloz i una madre de kaza, komo dizimos…. Eran muy proves i kuando el padre muryo en poko tiempo, Shimon fue ovligado de deshar la eskola ke aviya justo empesado a ir i a lavorar duro kon sus pies i sus manos ande lo empyevagan por un bokado de pan ke trayiya a kaza… Se manteniyan kon difikultad kon el poko de ayudo ke arresiviyan de unos paryentes ! La komunitad lo embiyava en enverano por una semana o dos, o un mez lo mas, a Burgaz, una de las izlas de la mar Marmara para ke se enfuertese un poko, tome avir sano, se alimente i se divyerte kon las kreaturas…. Es aya ke se ambezo a nadar, lo ke fue una grande pasyon en su vida, a parte de ambezarse linguas de si para si, ver mundo i por fin eskrivir…

Traduizir sin kedar lo ke le pasa por las manos… Miles de ojas.. I es por su lavoro i sus eskrituryas ke lo konosi !

En su prima manseves, siguiendo todos ke se estavan indo a Israel se fue el tambien a un Kibbutz ma poko tiempo dospues tuvo ke tornar a Turkiya pormodo de su madre… Lavorar era su destino…fina ke, grasyas a lo ke se aviya ambezado del Inglez, topo un lavoro en una kompanyia de viajes, bastante sharonfonfon, ande konosyo gente, un ambiente diferente de lo ke era auzado.

Desidyeron madre i ijo de partir de Turkiya, dospues de azer su servisyo militar kon munchas peripesiyas. Los ayudaron la komunitad judiya de la Australia i tomaron el vapor para esta destinasyon kon el Inglez ke avlava Shimon en su validja…. Era poka koza de vedra…. Muevos emigrantes, los asperava una vida muy difisil i tuvyeron de akostumbrarsen a una vida enteramente diferente de la ke konosiyan….Shimon troko munchos echos i a la fin se vido en seguritad en un echo ke le konveniya perfektamente. La QANTAS ! El giante de la aviasyon Australiana… Viajes kon muncha oportunitad, baratos, ir ande kere la persona, mezada segura kada mez i el, kontente de lavorar en la lojistika, estimado, amado i respektado por sus kollegas…. Mueva novya franseza, un grande amor, primer ijo, la muerte de su mama ke fue un grande impakto en su vida, kaza mueva… la vida en Australia ! Sport, nadar i viajar su bueno i su mijor ! Dos ijos i una ija le nasyeron.

No devo olvidar de mensyonar ke se fue voluntaryo a Israel kuando la guerra kemava el payis i torno a su Qantas bienamado.

En su viejes tuvo problemes del korason, de las piernas i de edad ma nada puido arrankarlo de sus viajes a kuaji todos los payizes del mundo. Aki abasho unas kuantas fotografiyas para admirar este hombre namorado de los horizontes deskonosidos, dayinda, a sus viejos diyas……El DI-o ke le de salud buena kon fuersas de su manseves… Vidas largas i la buena kontinuasyon de sus eskritos de loskualos gozamos todos. [email protected]

Kerido Shimon

Por seguro ke esto meldando kon muncho interes la historya de tu vida tan interesante. Pasates anyos muy duros dospues la muerte de tu padre. Es komo si vinites al mundo para travar los pekados de los otros….Kon los medyos ke teniyas, sin edukasyon ke te prometyera una ermoza karyera, sin dinero, sin gente ke vos ayudariyan komo se deve tu madre i tu, izites todo lo ke era posivle de azer. Tu buendad i tu responsabilidad verso tu madre era tu dover ma tambien la kualitad de tu korason. No todos los mansevos ivan a tomar una karga tan pezgada ensima de sus ombros.

Tus viajes a traverso el mundo por seguro ke te trayeron muncha kultura i horizontes muevos. Estos i tus efuersos para ambezarte

linguas de ti para ti, meldar livros, partisipar a los kursos fueron la kontrapartida de tus estudios ke no puederon kontinuar… No kreyo ke el mazal te riyo muncho en tu vida…. A parte de topar empiyegos en kompaniyas de turizmo ke te permetyeron de viajar. I por siguro una mujer ke fue el rayo de sol en tu vida. Eya tambien tuvo el grande mazal de kayer en un mansevo en

ken se puediya konfiyar, seryozo, bueno de korason, el marido i el amigo kon ken se puede kaminar en la vida sin espanto…

Australia es un mundo leshos ma sivilizado i en paz…Fue una ekselente idea de instalarte aya. Me akodrates mis primeros dias en Israel. Sin saver la lingua, sin konoser dingunos, sin nada en la aldikera ma kon un dezeo enorme de reushir de zero dospues de los 35 ! Koza ke logri malgrado todas las difikultades. Siempre digo “Bendicho el Dio ke me mostro el kamino derecho porke si iva estar en Turkiya no iva avansar en nada ke mujer kon kreatura

i sin apoyo de dingunos. ”

Siempro digo tambien ke es un grande yerro por las personas ke se instalan en un otro payis de kontinuar a bivir komo estuvyeron auzados sin tratar de asimilarse…La gente bushkan personas ke avlan sus linguas i ke vinyeron del mizmo payis. No es djusto ! Kale empesar de trokar la lingua los uzos lo mas presto posivle.

Integrarse a la nueva sosyetad en meldando los jurnales, oyendo la novitades en la TV i por sedaka no ser enserrado en gettos….

Esto es el primer paso de la reushitad.

Saludos karinyozos de Sharope blanco.

Kerida Sharope

Dospues de la primera eskala en Israel, agora me enkuentro en Katalunia. Tomi un tur de la sivdad de Gerona ke es tambien mi nombre de famiya. Konti a la guia mi istoria i no pudo kreer lo ke oyo. Me disho ke era una onor grande ke me tope ayi. En kaminando en el barrio Judio pensi a la amargura ke tuvieron muestros avuelos. Eyos vinieron aki en 890 i se fueron en 1492. Pensi tambien a los ke se kedaron en Espania despues de ser konvertidos. Kisas una grande partida de los Judios se perdieron entre los Kristianos. Si mismo semos un puevlo ansiano semos siempre pokos mismo despues de

miles i miles de anyos. O mos matan, o mos forsan a konvertirmos o munchos se aleshan de la relijion porke no se sienten seguros. Del otro lado ay siempre unos ke mantienen la identidad a kualkier presio. Es grasias a eyos ke egzistimos. AM ISRAEL HAY

Kerido Simon Geron,

Munchos de los muestros ke se fueron a vijitar Espanya, la tierra madre, tuvyeron tus mizmas pensadas…. Yo, por siguro, muy munchas vezes porke Espanya me trava a eya de una manera ke no tengo eksplikasyon ! No solo ke es muy ermoza, kero bien su lingua i admiro su kultura….No…Es otra koza ke me da alegriya i inche mi korason de una koza ke parese ke konosko de siglos antes!

Komo siempre, admiro tu lingua, el judeo espanyol ke no te olvidates i te kedo el mizmo ke en tu chikez….Te admiro Simon Geron por el hombre ke sos, kon tu kerensya a tu mujer i a los tuyos, kon tu alta moralitad de persona djusta, por la valor ke das a la parnasa ganada kon la sudor de tu frente, por tus esfuersos a siempre ambezarte kozas muevas, por tu kuryozitad de ver kulturas muevas i horizontes ke te dan mas kultura, mas maturitad para ver las kozas de otra manera tambien.

Kon toda mi amistad

sharope blanco

Muy estimada amiga.

No se komo remersiarte por tus komentarios. Me azes grande onor. Me gusta siempre pueder ekspresarme en Espaniol, en Ingles, en Turko, en Fransez o Ebreo. Es tambien un egzersisio de memoria avansando en edad. Munchas vezes no tengo la posibilidad de

praktikar mis linguas i lo ke se pasa es, ke meldo muncho, viajo i avlo kon gente de paises diversos en sus linguas. Asi uno se ambeza muncho. Toda mi vida fue una aventura de linguas i viajes.

En ambezando el Ingles todo solo, mi vida se troko i me vide ir a el otro lado del mundo. En praktikando mi Fransez me vide enkontrarme kon una muchacha Franseza ke se izo mi mujer. El dezeo de konoser el mundo Espaniol me metio en kontakto

kon djente de Espania i del mundo Latino Amerikano. Mis kontaktos me ayudaron tambien a apresiar otras kulturas i ser mas tolerante. Aprendi mas de esta manera de lo ke puedia azerlo en la eskola. Tu tambien eskrives muy bueno. Grasias por tus komentarios – Simon Geron Australia