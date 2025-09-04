Un invento que todos usamos… y muy pocos saben a quién agradecer. La historia te sorprenderá.

¿Usas calculadora? ¡No creerás a quién debemos agradecer por este invento que cambió al mundo!

En este episodio de nuestra serie “Aportaciones del Pueblo Judío al Mundo”, el Pastor Gilberto Rocha del Centro Cristiano Calacoaya nos comparte la historia de Jack Kilby, el genio judío que revolucionó la tecnología con la calculadora electrónica y abrió el camino a los dispositivos que hoy usamos todos los días.

Acompáñanos a descubrir cómo el talento del pueblo judío ha transformado la vida de millones de personas a través de la ciencia, la innovación y la tecnología.


