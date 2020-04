Diario Judío México - Un joven que despertó mi ira por la publicación antisemita. Le escribí y el contestó que lamenta mucho (o tiene mucho miedo) por lo que publicó. Me escribió que no es antissemita, mostrando los antecedentes religiosos de su familia.

Respondí lo que sigue y comparto abajo..

Mis dudas no tienen nada que ver con sus orígenes. Tiene que ver con el odioso texto que escribió, lleno de racismo, incluida una foto del hombre que mató a mis abuelos, a todos mis tíos, esposas e hijos. No tengo familia porque los nazis decidieron que los Judíos no tienen derecho a la vida. Mi padre y mi madre sobrevivieron porque dejaron Europa antes de la guerra.

Huyeron del hambre y Di-s les dio vida.

El odio por un pueblo es inaceptable. No importa si son Gitanos, si son Judíos, si son Negros o si son Hindúes.

En cada pueblo hay una minoría que apesta. En cada pueblo hay una mayoría digna y trabajadora. Usar a la minoría para condenar a todos es racismo. Y el racismo es intolerable.

¿Sabes por qué los judíos somos solo 18,000,000 en todo el mundo, menos que la población del estado de MG?

Porque los Babilonios, Nabucodonosor, buscaban exterminarnos para dominar nuestra tierra. Quedamos pocos, pero nos levantamos gracias al emperador Ciro.

Entonces vinieron los Griegos e intentaron exterminarnos para imponer el paganismo. Quedamos pocos y nos levantamos gracias a los Macabeos

Y llegaron los Romanos, con Tito y Vespasiano y nos diezmaron para controlar las rutas marítimas y el camino a Damasco. Nos levantamos gracias a nuestra fe.

Luego vinieron la Iglesia y los Reyes Católicos y nos quemaron vivos en la inquisición. Querían que nuestras joyas y posesiones y no pagar sus deudas. Nos tomó casi 500 años, pero nos rehacemos.

Luego vino Hitler, el que elogiastes y cuya foto pusiste en tu correspondencia, y el mató a 1 de cada 3 Judíos en el mundo. Imagine 1 de cada tres personas que ves en la calle, en la televisión, en el cine. Entre ellos, toda mi familia. TODOS TODOS

Entonces entenderás que después de 2000 años decimos: SUFICIENTE. NUNCA MÁS. Y es por eso que te respondí por carta abierta.

Para que usted y cualquier persona en el mundo sepan que no habrá un nuevo Holocausto. Para hacerles saber que ahora vamos a defendernos, basta de ir como ganado al matadero.

Somos muy pocos Si reúnen a todos los Judíos, hombres y mujeres, ancianos y niños, enfermos y sanos, y nos llevan a Minas Gerais (NT: local de residência de ele), todavía seremos 2.400.000 menos que los de tu área. Somos un pueblo pequeño, que dimos mucho a la humanidad en música, ciencia, tecnología, pintura, medicina, psicología y economía, pero que hasta hace muy poco no sabíamos cómo enfrentar a nuestros enemigos.

Pero nosotros aprendimos. No queríamos aprender, pero los que nos odian nos mostraron que debemos defendernos. Y ahora que hemos aprendido, nadie nos atacará impunemente. Pelearemos. Quizás moriremos, pero ya no moriremos solos y abandonados. También llevaremos a la tumba a muchos, MUCHOS, pero realmente a muchos de los que nos odian. Después de 2000 años, cualquiera que quiera matar Judíos también morirá.

Este mensaje debe ser registrado para que los antisemitas no piensen que actuarán en paz.