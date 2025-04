“Un lugar aterrador”: así ve un filósofo judío al Estados Unidos de Trump

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Jason Stanley es uno de los muchos críticos del presidente estadounidense que han abandonado el país para vivir en Canadá. El experto considera que el nuevo liderazgo tiene rasgos fascistas.Con dos aplaudidos libros sobre el fascismo en el siglo XX a su haber, el académico judío-estadounidense John Stanley establece paralelismos sin rodeos. “Fascismo es lo que está haciendo el gobierno de Donald Trump ahora”, dice el filósofo a DW sobre el segundo mandato del magnate.

A fines de marzo, Stanley anunció su decisión de dejar la Universidad de Yale y mudarse a Canadá, donde trabajará en la Escuela Munk de Asuntos Globales y Políticas Públicas de la Universidad de Toronto. Así, sigue los pasos de Timothy Snyder y Marci Shore, dos profesores de historia que también abandonaron Yale para vivir en Toronto tras la elección de Trump.

“Tengo miedo de ser blanco del gobierno”, dice Stanley sobre su decisión de abandonar Estados Unidos. Refiriéndose a la vulnerabilidad de los académicos inmigrantes que podrían ser deportados por emitir opiniones críticas sobre el gobierno, señala: “Me voy porque mis colegas no ciudadanos no pueden hablar de política en las redes sociales; de lo contrario, podrían retirarles las visas”.