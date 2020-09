Diario Judío México - LA PUERTA NEGRA.

Septiembre es el mes de la patria y todos los mexicanos que tenemos a México en la piel, así como los extranjeros que aman a México Lindo y Querido saben de la importancia que tiene para nosotros celebrar nuestro Grito de Independencia.

Lastimosamente, en esta ocasión no será posible hacerlo en sitios públicos ni reunirnos para festejarlo atendiendo a las restricciones que debemos observar por la pandemia; sin duda todos deseamos que sea solamente una vez y nada más, y, para muchos que amamos las tradiciones será como llevar una Serenata sin Luna.

La música folklórica, el tequila y la fiesta serán de manera privada, pero en esencia, todos trataremos de honrar nuestras tradiciones con amor y civismo. Reiremos, cantaremos, cenaremos rico … y por último el torito pa que vean … como disfrutamos nuestras raíces.

TÚ RECUERDO Y YO.

No cabe duda que es verdad que la costumbre por celebrar con familia y amigos nos llevará a anhelar las fiestas pasadas y desear que todo esto suceda de manera pronta.

Urge que tomemos precauciones para evitar más pérdidas humanas y, sobre todo, en la gente que amamos.

No obstante, quizás sea momento de reflexionar sobre la transcendencia de la Grandeza Mexicana y tomar conciencia de lo que requiere nuestra patria de nosotros.

Ya llegó el que andaba ausente y se tardo más de un siglo en regresar. El virus está entre nosotros y tenemos que aprender a vivir con él, por nosotros, por quienes amamos y por nuestra sociedad.

EL TRISTE.

Esta nueva realidad sin duda nos lleva a extremar precauciones y a conocer situaciones a las que pocas veces nos habíamos enfrentado, de tal manera que decirnos pobre de mí … ay corazón o compadecernos, no nos llevará a mejorar las circunstancias.

Quien piensa que la vida no vale nada, sin duda partirá de una premisa errónea que complicará más su camino; y es cierto, por más que sea la negra noche nuestra visión positiva tiene que buscar la luz al final del túnel.

Ni hablar de la situación económica, ya no estamos para expresar oye bartola ahí te dejo esos dos pesos, ahora tenemos que pensar en hacer más con menos y maximizar nuestros recursos.

La eficacia y eficiencia en nuestras acciones y el manejo de nuestros recursos nos llevará a hacer más fáciles las circunstancias que enfrentamos actualmente.

HAY QUE BONITA ES LA FIESTA DEL RANCHO.

En los momentos difíciles es válido tomar de los recuerdos todos aquellos que nos den valor y nos impulsen a ser mejores; y que grande hacerlo con base en nuestras tradiciones, que nos llenan de orgullo y pasión, del amor de nuestras mujeres divinas y de sus hombres afamados por entrones.

Y si por algo caemos, no demos la media vuelta, llenemos de alegría y pongamos un son con penacho y sarape veteado que nos inspire a continuar esforzándonos.

Tengamos la mentalidad de Soy puro mexicano y compartamos nuestro amor y compromiso para salir pronto avante de esta situación. No permitamos que nadie se sienta sólo, desterremos que solitaria camina la bikina, la enfermera, el profesor, etcétera; tengamos mentalidad de equipo y seamos uno porque México así nos necesita para superar sus males.

TÚ Y LAS NUBES.

Para nadie es demasiado tarde y si algo tenemos los mexicanos son motivos y no buscamos que nos den permiso. Si nos dejan y si no, hacemos lo que queremos; en ese sentido, busquemos que pronto regrese México al lugar que merece y pensemos que el cielo es el límite para realizar nuestros sueños.

Tengamos la esperanza de que pronto acabe la pandemia de pasión mortal, moría y que la lleven a enterrar, entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán con una cruz de olvido; con ello, sin duda alguna se acabó este cantar.

¡Eres Grande México! … sé que nunca estaré solo, sin tu cariño y a tu amor yo me aferro y se que siempre estarás para mí.

UN VIEJO AMOR NO SE OLVIDA NI SE DEJA Y DÍA A DÍA CRECE POR TI: MÉXICO.

Caray México … hasta que te conocí … entendí tu grandeza … la primera vez que te vi … que te sentí … supe por fin que era el amor … amor eterno … no sé tú … pero me inspiras … canto al pie de tu ventana … porque cantando se alegran … los corazones … bailo con el taconazo a la luz del farolito … en tu noche de ronda … pero soy un caballero y mejor … me comprometo a dar lo mejor por ti.

Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer y permíteme honrar tu presente y construir un futuro próspero en compañía de los que te amamos.

Hoy el ciudadano que hay en mí es feliz y se vuelve parte de tu folklor por tu día de celebración, pues sabe que tu Grito se hace presente en el corazón de cada uno de tus soldados, de tus hijos.

Este mariachi loco quiere … ¡Gritar! … y hacer que se oiga en todo tu territorio y allende de tus fronteras:

¡Viva las mujeres que te aman y merecen besos y dulzuras!

¡Vivan los hombres que demuestran con hechos que no hay otra tierra más linda y más brava, que la tierra mía!

¡Viva México!

Facebook: @RuizRoblesCP22

Twitter: @22Publica

Linkedin: Correduría Pública 22

POSDATA: Gracias a todos los compositores, intérpretes y músicos que han llevado a la música mexicana a ser patrimonio de la humanidad y a ellos, les ofrezco disculpas por haber utilizado breves partes de sus letras en mi artículo.

Las opiniones expresadas aquí representan el punto de vista particular de nuestros periodistas, columnistas y colaboradores y/o agencias informativas y no representan en modo alguno la opinión de diariojudio.com y sus directivos. Si usted difiere con los conceptos vertidos por el autor, puede expresar su opinión enviando su comentario.