Un nuevo libro cuenta la historia de la mujer judía y alemana que fue la primera gran jefa del crimen en Estados Unidos

Nacida en Alemania en 1825, Fredericka “Marm” Mandelbaum operó como jefa de muchas de las pandillas callejeras y criminales del submundo de Nueva York , manejando cerca de 5 millones en bienes robados entre 1862 y 1884.

Considerada la primera gran jefa del crimen organizado en Estados Unidos, Marm fue una mujer judía clave en la historia del crimen americano del siglo XIX, y ahora su historia se vuelve a popularizar con un nuevo libro de no ficción histórica de Margalit Fox.

Llamado The Talented Mrs. Mandelbaum: The Rise and Fall of an American Organized-Crime Boss, el libro cuenta su historia de vida, desde su viaje en la bodega de un barco a Manhattan en 1850, su vida vendiendo encajes y luego su camino comprando propiedades robadas y vendiéndolas para obtener ganancias.

Finalmente, en 1884 Mandelbaum fue acusada por varios cargos de robo, lo que la obligó a huir a Canadá para evitar la justicia. Fue allí donde murió en 1894.