UN OTRO DIYA EN EL KALENDARYO

Un diya muevo en muestra vida…

Kon lo malo i lo bueno…No savemos dayinda..

LE arrogamos para ke mos oyga en SU Glorya

I ke este diya tengamos salud i pase sin lagrima

Un diya de paz i de alegriya…. Sin hora mala..

Un diya de akodrarmos de mas, en muestra vida…

La vida sigue su korso adelantre

No importa si estas felis o triste !

Nada keda en su primera dolor,

No se muere ni de dolyo ni de amor !

Otro un amaneser… Otras noches pasan

Kon las mizmas estreyas ke briyan,

Kon el mizmo lunar ke dezeya engradeser

I en sus katorze empesa a enchikeser !

Bolan bolan muestros diyas

Sin mizmo ke sepamos ande se van

No se pueden apanyar ni guadrar

No seya ke para mirar a las memoryas,

Komo un filmo mas bivo ke fotografias,

Tomar un reflo de la vida, deskansar !

No abasta lavorar, kale saver i gozar..

No importa si son suenyos

Si los vimos o mos imajinimos !

Mos enrikesimos de rekuerdos,

En las miradas los tenemos enklavados.

Suenyos dorados, amores olvidados,

Bezos ke dayinda keman los lavios,

Desepsyones, el silensyo i los bruidos…

En sivdades leshanas o en kaminos asolados

[email protected]