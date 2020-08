Diario Judío México - El Namal ( puerto), de Hertzelia Pituaj, además de que es precioso, y tiene un ambiente maravilloso, también nos podemos encontrar platos con agua, afuera de los restaurantes, para los perros y gatos que deambulan por el lugar, y con este calor, es importante que puedan encontrar agua fácilmente. La gente se preocupa mucho por ellos.

Libros gratis, en la entrada de la playa de Hertzelia Pituaj. No en vano nos llaman.

“El pueblo del libro”, es increíble, que puedas agarrar gratis el libro que quieras, también puedes dejar los q no quieras, y no hay nadie que esté checando, y todo está en orden.

Una preciosa costumbre, ¿a quién no le gusta leer en la playa?

La playa de Hertzelia Pituaj, es simplemente una de las playas más bonitas, y exclusivas en Israel.

La vida nocturna en Israel continúa, a pesar del Coronavirus, y la verdad es wue muy poca gente cuida la distancia social, o usa su cubrebocas.

Aquí, en Petaj Tikva, pueden ver que buen ambiente, y que lindos lugares.

Si te gusta el video, dale like, y suscríbete gratis a mi canal de YouTube: “Desde Israel Mery Miriam Harari ”

#DesdeIsrael_MeryMiriamHarari 🇮🇱

Las opiniones expresadas aquí representan el punto de vista particular de nuestros periodistas, columnistas y colaboradores y/o agencias informativas y no representan en modo alguno la opinión de diariojudio.com y sus directivos. Si usted difiere con los conceptos vertidos por el autor, puede expresar su opinión enviando su comentario.