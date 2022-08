UN POCO DE BUEN HUMOR

¡OH! LA EDAD, LA EDAD……

por EUGENIA (JENNIE) CABABIE DE SERUR

Cuando yo fui joven ni cuenta me daba de lo que significaba la edad, llegaba al ginecólogo y me preguntaba: Sra. ¿Cuántos años tiene Ud ? y yo decía tranquilamente 22 años doctor con una sonrisa de oreja a oreja en la cara, luego en los análisis futuros me preguntaba la señorita ¿Cuántos años tiene señora? 38 años doctora. Cuando saqué mi pasaporte me preguntaron lo mismo y yo respondí un poco más S eria 46 años señor. Cuando llegué a los 50, del “susto” me dio depresión por el cambio de hormonas. Pero eso no me hizo cambiar de actitud, basándome y pensando en las palabras que me ha dicho mi mamá, ella se llama Chulema-Shulamit (siempre ha sido una luchona de la vida) tiene actualmente gracias a D-os saludables 95 años y dice que la tercera edad empieza a los 90 y que la edad solo está en un calendario.

Me perfilé en seguir sus consejos y yo me quedé con esa idea hasta Que!!!!!!

De repente me preguntaron mi edad para la vacuna del COVID y casi me caigo de la silla al decir con la voz Temblorosa y Quebradiza 74 años señorita, con esta malvada pandemia empecé a “SOSPECHAR DE MI EDAD”

Yo iba tan encantada por la vida, con mi jugo verde matutino, vitaminas A, B, C, D, E, F, G, hasta la Z, Colágeno, Pilates, Aerobics, El Tennis, Paseo de Bicicleta en todo Chapultepec, Clases a Ritmo de Salsa, Ejercicios agotadores, tomé Ballet haciendo barra por eso de la columna y la buena postura, me fui a Meditar al Tibet, tomé vinagre de manzana, el jengibre, omega 3, , té verde, la chía, arándanos, amaranto, polen de abeja, germen de trigo, jalea real y propóleo, cremas, sombreros y paraguas, guantes para el sol, masajes, mascarillas, faciales, Baños de Temazcal, comí comida orgánica, Probióticos Naturales, me quité el Gluten, probé el sistema KETO y no me gustó, me hice vegetariana y luego vegana, y sobre todo tomo mucho té de toronja caliente para adelgazar ( SIGO IGUAL DE ROBUSTA ).

Todo esto disque para conservarse y detener el tiempo.

Y acordándome de una amiga que me decía que la mujer tiene 4 etapas en la vida, primero la de la CASTAÑUELA con todo lo que se desea de bienes, cosas y alegrías, luego la del ABANICO por los calores, bochornos y menopausia, después la de la PORCELANA detente de todos los barandales y cuando te bajes del coche no te vayas a caer y la más difícil de todas la de la RIFA ¿y hoy a quien le toca quedarse con mi mamá?

Pero, que decepción que en esta pandemia nos han embarrado en la cara todo el tiempo la edad, uno la escucha muy seguido, “Presentarse a la primera y a la Segunda dosis todos los de la Tercera Edad de los 60 años en adelante”. Cuando llegué al “CAMPO MARTE” acompañada de todas las cabecitas blancas por primera vez me sentí de 100 años leyendo los letreros que decían, “A LOS QUE PRIMERO ATACA EL VIRUS ES A LA GENTE MAYOR”, no me quedó más remedio que seguir en la fila o me quedaba sin vacuna.

Cuando me dieron mi credencial del INSEN pensé que era para los “SALES” (Rebajas en las tiendas de ropa). Ahora me doy cuenta porqué solo recibo tantos chats de filosofía, cuándo jubilarse, cómo morir dignamente, cómo ser una buena abuelita, qué cuidados tener en el baño para no resbalar y el consejo de poner en la regadera mínimo 4 agarraderas para no caerse y romperse la cadera y además me invitan a muchas reuniones de “CHICAS MALAS” una mala de la Rodilla, otra mala de la Columna y la otra mala de la Presión, también me mandan muchos videos de la vida de los artistas de finales del siglo XIX e historias de inauguraciones de principio del siglo XX como la primera piedra de la ciudad de Tel-Aviv en el año de 1909, ! Pero si yo me siento de 15 años ! ( CLARO A VECES DE 80 SEGÚN EL DÍA ) por eso cuando me hablan por teléfono tengo que mandar a decir que no puedo contestar porque estoy en trabajo de restauración, hojalatería y pintura.

Noté que en 3 cosas se ve el Paso del Tiempo, primero en las Fotos, segundo en los Hijos y Nietos (crecen muy rápido) y tercero en el “ESPEJO”.

¡Ay! las dos Palabras que me han venido a cambiar la Vida, DIETA tan feliz que iba yo a Puebla a comprar mis cajas de Camotes y también a la Panadería por mi Bolsa de Estraza llena de Bolillos y Pan Dulce. Y no se diga de la palabra EJERCICIO tan a gusto que estaba yo en mi cama viendo la tele, levantando los Brazos y las Piernas. “Que flojera” a veces pienso que si la palabra AMOR se Repitiera tantas veces como la palabra DIETA… ¡ OTRO MUNDO SERÍA ¡

De repente comprendí que estoy bien conservada o es puro CAMUFLAJE, claro soy una mujer muy ocupada, o se debe a que me Río y Canto mucho, y aún con mis Penas trato siempre de estar alegre como dice el Proverbio Chino “Cada sonrisa te hace un día más joven”.

El Talmud dice que es nuestro deber servir a D-os con alegría.

Ya le dije al TIEMPO ¡DÉJAME TRANQUILA! Tú te vas por tu lado y yo por el mío a cumplir mi ciclaje, a reconocer que he vivido más vida de la que me queda.

Qué importa si ganó la gravedad con la papada de Iguana y los brazos de Vampiro o de Kimono, las Boobies de calcetín o que perdimos la guerra contra las arrugas, que nos cansamos de hundir el estómago o de sacar el pecho. Que importa todo esto sí quiero agradecer a HASHEM (D-os) que me dió la Vida, la Salud, el honor de haber sido Hija, Novia, Esposa, Hermana, Mamá, Abuela, Bisabuela y tener muchos Amigos. ¡Y qué bello ha sido haberla vivido y sentido! Haber dado tanto amor y a su vez a recibirlo. Adquirir la experiencia y aprender de la paciencia.

Una frase SEFARADI en Ladino que dice:

“POR PENSAR EN LA VEJES NO SE DISFRUTA LA MANSEVES”

Y finalmente descubrí que…

EL TIEMPO NO TIENE TIEMPO

YO ENVEJECERÉ

CON GRACIA, CON DIGNIDAD Y CON EL ¡ CIRUJANO !