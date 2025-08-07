Un reencuentro inesperado en la sala de emergencias une a familiares separados por décadas

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Hace más de 75 años, con el trazado de nuevas fronteras, las comunidades drusas que habían vivido durante siglos en lo que se convirtió en Israel y Siria quedaron repentinamente separadas en dos países.

Los drusos son una pequeña minoría religiosa de habla árabe con profundas raíces en la región. Aproximadamente 150.000 viven hoy en Israel, principalmente en el norte, donde son conocidos por su fuerte sentido de comunidad y servicio al Estado.

En este contexto, tuvo lugar un reencuentro extraordinario en el Rambam, donde una familia drusa herida de Siria conoció por primera vez a un pariente israelí que estaba de guardia en el hospital.

La familia drusa herida fue trasladada al Rambam después de un ataque violento en el sur de Siria, atribuido a las fuerzas del régimen sirio. La madre, su hija adolescente y su hijo de seis años quedaron atrapados en un asalto mortal en la ciudad drusa de Sweida. Sus vidas cambiaron en un instante cuando resultaron gravemente heridos y el padre de familia fue asesinado.

Durante el triaje, una enfermera de trauma del Rambam, también de origen druso, notó que el apellido de la familia coincidía con el de un médico druso que estaba de guardia. Una breve conversación confirmó que el médico y la familia herida eran parientes lejanos, descendientes de la misma familia, separados por la inmigración del padre del médico de Siria a Israel en 1947.

“Fue un momento muy emocionante”, explica el médico. “A lo largo de los años habíamos recibido mensajes indirectos sobre nuestra familia en Siria. Pero encontrarme hablando con un pariente al que nunca había conocido, con el mismo apellido que yo, me puso la piel de gallina de la emoción”.

Reflexionando sobre el momento, la madre herida comenta: “Sentí que estaba en un lugar como mi hogar, con mi familia. Espero que Israel siga ayudando a la comunidad drusa. La situación en Siria solo empeora y nadie más nos está ayudando”.

Actualmente, la familia recibe atención multidisciplinaria en el Rambam, que incluye cuidados en trauma, ortopedia, pediatría y apoyo psicológico. El Rambam mantiene una política de larga data de atender a todos los pacientes, sin importar su nacionalidad o procedencia, y continúa actuando como centro de referencia para casos humanitarios de toda la región.