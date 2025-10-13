Un reencuentro que renueva la fe, Diario Judío comparte con todo Am Israel la profunda emoción de estos días..

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Diario Judío comparte con todo Am Israel la profunda emoción de estos días, en los que fuimos testigos de impactantes y emotivos momentos: abrazos entre los rehenes liberados, sus familias, todo Israel y el pueblo judío entero.

Abrazos que hablan sin palabras, que sanan heridas y que nos recuerdan el valor inmenso de la vida y la libertad.

Nos unimos con el corazón abierto a quienes hoy vuelven a casa, compartiendo su alegría, sus lágrimas y su renacer. Que cada reencuentro sea una bendición y una nueva promesa de esperanza.

Recordamos también, con respeto y amor, a quienes dieron su vida defendiendo al Estado de Israel, y abrazamos con consuelo a las familias cuyos hijos e hijas fueron secuestrados y asesinados en los temibles ataques de Hamás. Extendemos nuestro recuerdo a todos los que murieron durante los ataques terroristas.

Que pronto puedan tener paz, y que los cuerpos de sus seres queridos —tanto de aquellos secuestrados y asesinados, como de los caídos— regresen al hogar para un descanso digno. La ausencia de cada uno de ellos pesa en el alma de nuestra nación.

Que este momento de luz y reencuentro renueve nuestra fe, nuestra unidad y nuestro compromiso con la vida, con la memoria y con el futuro de Israel.

“Y hay esperanza para tu futuro —dice el Eterno— y los hijos volverán a su tierra.” (Jeremías 31:17)