El porqué de un suspiro. No sé, es algo que sucede y normalmente no se piensa, es esa necesidad de tomar aire y quizá algo más que está a su alrededor, generalmente después de que sucede, queda una sensación de paz, de calma, de no sé qué ..

Alguna vez estando con el Homeópata y estando en momentos muy complicados me enseñó que antes de responder suspirara, era una forma de aceptar lo que estaba diciendo, era una manera de detenerme y sentir antes de responder. Esa pausa mágica es la que a veces nos da el tiempo de recapacitar antes de responder y comprender más a fondo lo que saldrá de nuestra boca y nunca más será nuestro.

El suspiro nos acompaña en el amor, después del amor, en el desamor, en el cansancio y en la tristeza, en fin en tantos momentos y generalmente no le ponemos la atención que requiere, no le damos el respeto que merece.

Tengamos ese momento de consciencia para sentir, para entender que el suspiro es la forma en que la vida nos regala esa pausa y en algún instante quizá, detenernos y solo sentir sin exigirle una explicación.