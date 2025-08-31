Deer Valley conquista la Ciudad de México: una sinfonía de sabores alpinos y mexicanos

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Como un delicado maridaje entre tradición y osadía, entre la elegancia de las montañas de Utah y el vibrante corazón de la Ciudad de México, nace una experiencia culinaria que promete encantar todos los sentidos. En el efervescente mundo de la gastronomía internacional, pocas noticias despiertan tanto entusiasmo como la llegada del renombrado chef Zane Holmquist, alma creativa del legendario Stein Eriksen Lodge, a nuestra capital.

Durante la última semana de agosto, el chef Zane –galardonado por la Fundación James Beard y apasionado defensor de la cocina sostenible– traerá a la Ciudad de México un festín inolvidable: “Los Sabores de Deer Valley”, una serie de cenas privadas que son auténticas celebraciones del arte culinario.

Los primeros dos encuentros tendrán lugar en el exclusivo Club de Industriales, un espacio cargado de historia y sofisticación, enclavado en el corazón de Polanco. Entre maderas nobles y murmullos de conversaciones influyentes, se unirán manos maestras: Zane colaborará con chefs mexicanos para crear un menú que es una danza entre la montaña nevada y el maíz ancestral, entre el ciervo y el mole, entre la nieve y el fuego.

La última noche nos transportará a Moonbass, el speakeasy más codiciado de la ciudad, oculto entre las paredes del W Hotel Mexico City. Este enclave secreto y audaz, que huele a misterio y sabe a innovación, será el escenario perfecto para una experiencia multisensorial que combina cocina experimental, música envolvente y coctelería de autor.

Zane Holmquist es un alquimista de los sabores alpinos, un contador de historias que utiliza ingredientes locales como pinceles, y la sostenibilidad como filosofía. Bajo su tutela, el Stein Eriksen Lodge –una joya enclavada en el precioso destino Deer Valley, Utah– ha conquistado paladares y corazones, combinando hospitalidad cinco estrellas con una cocina de altura, tanto literal como figurada.

Stein Eriksen Lodge es un refugio alpino de lujo que combina elegancia escandinava con hospitalidad americana. Reconocido mundialmente por su servicio cinco estrellas, su atmósfera cálida y su propuesta culinaria de primer nivel, el lodge ofrece una experiencia única donde el confort, la naturaleza y la sofisticación se entrelazan con armonía. Este encuentro entre Utah y México es una declaración de principios: la gastronomía es un lenguaje universal que trasciende fronteras, une culturas y celebra lo mejor del espíritu humano.